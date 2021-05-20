زوج نادية العراقية يرثيها بكلمات مؤثرة: انتهينا قبل الأوان

رثى أحمد محروس، زوج الفنانة الراحلة نادية العراقية، الأخيثرة عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، بعد وفاتها متأثره بفيروس كورونا، قائلا: «انتهي كل شيء، سنوات عظيمة من الحب، ودقائق معدودة من حديث ما قبل النهاية، ثم النهاية، نهاية الوعود، نهاية الأحلام، نهاية كل شيء، كيف أخبر قلبي بأن كل ما بنيناه في سنوات قد حان حينه ليهدم في رمشة عين، كيف أقنع قلبي بأن تلك التي كانت تحبني لحد الجنون لن تكون متواجدة في حياتي بعد الآن».

وأضاف أحمد محروس: «كيف أخبره بأننا لن نضحك حتى تؤلمنا بطوننا بالضحك، بأننا لن نبكي مجددا عند المشهد الأخير من ذاك الفيلم، وبأنك لن تهاتفينني لتخبريني بانك ماعشقت ولن تعشقين غيري، بأنك لن تهاتفيني ليلا لتخبريني بأن النوم قد فارق جفونك، وتريدين الارتماء بين ذراعي لتخبريني بكل ما يعصر الوجع داخل عيونك، مع الأسف، ومع كامل الوجع انتهينا قبل الأوان بكثير».

ورحلت عن عالمنا نادية العراقية بعد صراع أسبوعين مع فيروس كورونا، وقررت أسرتها تأجيل العزاء للأربعين بسبب جائحة كورونا.

أعلن ذلك ابنها أدهم عبر «فيسبوك»، قائلا: «نظرا للظروف الصحية التي تعصف بالوطن نتيجة جائحة كورونا، وتنفيذا للأوامر الصحية فقد تقرر اقتصار العزاء على العائلة بالإسكندرية مع مراعاة ظروف التباعد».

وأضاف: «على أن يقام للمرحومة أربعينية في مكان بالقاهرة سيحدد ويعلن عنه بوقت كاف لتلقي واجب العزاء في المرحومة نادية العراقية، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم».

ومازال أبنائها الثلاثة أدهم ومي ونيللي في حالة انهيار بسبب رحيل والدتهم، التي كانت تربطهم علاقه صداقة قوية بها.