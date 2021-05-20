عالية نصيف تطالب بالإيعاز فوراً بإيقاف تقطيع وتوزيع الملاعب الرياضية الموجودة في منطقة الحرية كأراضٍ للمسؤولين

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وأمين بغداد بالإيعاز فوراً بإيقاف تقطيع وتوزيع الملاعب الرياضية الموجودة في منطقة الحرية كأراضٍ للمسؤولين .

وقالت في بيان اليوم :” ان العديد من الشكاوى وصلتنا من رياضيي مدينة الحرية يطالبون فيها بإيقاف مصادرة الملاعب التي تحتضن الشباب الرياضي والتي هي متنفسهم الوحيد، فبعد أن تمت مصادرة منتدى الحرية بحجة الإستثمار هناك نوايا اليوم لتوزيع الملاعب كقطع أراض لشخصيات متنفذة بالدولة “.

وشددت نصيف على ” ضرورة تدخل رئيس الوزراء وأمين بغداد والإيعاز فوراً بإيقاف عمليات التقطيع والتوزيع ورفع الحيف عن رياضيي الحرية والإبقاء على ملاعبهم وساحاتهم الرياضية وعدم المساس بها “.

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