نائب يستبعد عودة انتشار البيشمركة في مدن ديالى

استبعد النائب مضر الكروي، الخميس، عودة انتشار البيشمركة في مدن ديالى، مبينا أن وزارة الدفاع تعهدت بتأمين حدود المحافظة مع كردستان.

وقال الكروي لـ/ المعلومة/، إن “الوضع الامني في كل مدن ديالى دون استثناء مستقر والقوات الاتحادية تسيطر على الموقف، وهناك انجازات تتحقق في تعقب خلايا داعش والجريمة المنظمة”، مستبعدا “عودة انتشار البيشمركة في بعض مدن المحافظة”.

واضاف، ان “تعاون القوات الاتحادية مع البيشمركة منحصر في الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى والسليمانية، باعتبارها معقدة من ناحية التضاريس وهناك فراغات شكلت في الاونة الاخيرة مصدر تحدي امني لكل الجانبين، ما استدعى التنسيق في الاطار المعلوماتي وليس الانتشار”.

واشار الى ان “وضع الحدود الادارية بين ديالى وكردستان يعاني من تحديات تم الاشارة اليها منذ عامين، بسبب الفراغات ووزارة الدفاع تعهدت باجراءات لتامينها، وهناك اطار عمل به في الاشهر الاخيرة ونامل حسم ملف الخروقات قبل الانتخابات النيابية المبكرة”.

وكانت الحدود الادارية بين ديالى والسليمانية شهدت في الاونة الاخيرة خروقات متكررة بسبب نشاط داعش الارهابي. انتهى 25 ف

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