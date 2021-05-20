نيجيرفان بارزاني: نريد من الدستور تنظيم الحكم السياسي في الإقليم وأن يشعر الجميع بالأمان

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، أن الهدف من كتابة دستور لإقليم كوردستان هو تنظيم الحكم السياسي في الإقليم وأن تكون السيادة للقانون ويشعر الجميع بالأمان، لافتاً إلى أن جمال كوردستان بمكوناته والدستو يجب أن يعطي تطمينات لهم.

وكان رئيس الإقليم يتحدث خلال مشاركته في مؤتمر «الوحدة والدستور» الذي تنظمه جامعة كوردستان في العاصمة أربيل.

وقال نيجيرفان بارزاني: «جرى الكثير من الأحاديث حول الوحدة والدستور، ولكن الذي أريد قوله إن الدستور آلية لهدف معين».

وأضاف «نريد من خلال الدستور تنظيم الحكم السياسي في الإقليم، وأن تكون السيادة للقانون وأن يشعر الجميع بالأمان في الإقليم».

وتابع «لدينا مكونات عديدة في العراق وإقليم كوردستان، ونحن أصلا لا نصف المكونات بالأقليات، لأن جمال المنطقة في الموزاييك الذي يضمه»، مشدداً أن «جمال كوردستان يكمن في وجود هذه المكونات والدستور يجب أن يعطي تطمينات لهم».

وأوضح أن «دستور إقليم كوردستان يجب أن يعطي التطمينات للمكونات، ولن يكون لحزب أو مكون أو طائفة، وإنما سيكون لجميع الكوردستانيين، ولهذا يجب أن يكون انعكاساً للجميع».

وقال بارزاني: «سنبدأ باتخاذ الخطوات العملية لكتابة الدستور مع برلمان وحكومة الإقليم، ونريده أن يكون دستوراً يبعث الأمل لجميع الكوردستانيين».

وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية لم تطبق بنود الدستور العراقي الخاصة بإقليم كوردستان، مردفاً «مع هذه الخلافات لن نستطيع أن نخدم أنفسنا أو أن نخدم العراق».

وأضاف «من الواجب أن نكون معاً وموحدين»، مشدداً على وجوب تنفيذ جميع المواد الدستورية في الدستور العراقي المتعلقة باقليم كوردستان، وبيّن أن الدستور العراقي أعطى الحق للإقليم بأن يكون له دستور.

وتابع رئيس الإقليم «حققنا مكاسب كبيرة بدماء وتضحيات شهدائنا، ولكن هذا لايعني بأنه لاتوجد لدينا مشاكل، لكن ورغم المشاكل الموجودة لدينا أيضاً تطور في العديد من المجالات»

وأشار إلى أنه «في العديد من المحطات نرى أن إقليم كوردستان شهد تطوراً واسعاً وكبيراً، وبالتأكيد هذا جاء بوحدة صف القوى السياسية ودعم الشعب الكوردستاني»، مضيفاً «في مسألة الشفافية والنفط والتدقيق في النفط تم تحقيق نتائج جيدة».

وقال نيجيرفان بارزاني: «سنكتب هذا الدستور، ولكن يجب أن يكون دستوراً يتفق عليه الجميع».

وأشار إلى أن «مرحلة حساسة أمامنا وهي مرحلة الانتخابات العراقية، وجميع الأطراف تحاول إعادة ترتيب نفسها، ونحن بهذه الاختلافات لن نستطيع أن نعبر هذه المرحلة، ولكن إذا وحّدنا صفوفنا فبالتأكيد سنتمكن من التغلب على جميع المشاكل في بغداد».

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