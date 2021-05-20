وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم

توفي الاربعاء، الممثل الكوميدي الاسباني “خوان خويا بورجا” الذي يُلقّب بـ”إل ريستيس” عن عمر يناهز 65 عاما.

وفارق الفنان الاسباني الشهير الحياة في مستشفى اشبيلية بعد صراع مع مرض لم ينفع معه علاج.

وسمي خوان خويا بريسيتاس لأنه كثير الضحك، وكانت لديه ضحكة مميزة، أصبح معروفا بها في جميع انحاء العالم، وإن كانت أعماله الفنية غير معروفة عند محبيه.

اشتهر “إل ريستيس” بضحكته حينما كان في إحدى البرامج التلفزيونية الإسبانية، وتحولت هذه المقابلة إلى أشهر ميمز تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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