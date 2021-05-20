Posted on by

وفاة صاحب أشهر ضحكة في العالم

توفي الاربعاء، الممثل الكوميدي الاسباني “خوان خويا بورجا” الذي يُلقّب بـ”إل ريستيس” عن عمر يناهز 65 عاما.

وفارق الفنان الاسباني الشهير الحياة في مستشفى اشبيلية بعد صراع مع مرض لم ينفع معه علاج.

وسمي خوان خويا بريسيتاس لأنه كثير الضحك، وكانت لديه ضحكة مميزة، أصبح معروفا بها في جميع انحاء العالم، وإن كانت أعماله الفنية غير معروفة عند محبيه.

اشتهر “إل ريستيس” بضحكته حينما كان في إحدى البرامج التلفزيونية الإسبانية، وتحولت هذه المقابلة إلى أشهر ميمز تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close