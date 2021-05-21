أسرة الفنانة نادية العراقية تقيم عزاءها لمدة 3 أيام بالإسكندرية

أسرة الراحلة: مستمرون بتوزيع صدقات الرحمة يومياً

أعلنت أسرة الفنانة الراحلة نادية العراقية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إقامة عزاء الفنانة الراحلة في منطقة ميامي بالإسكندرية، لمدة 3 أيام متواصلة.

وقال بيان أسرة الفنانة الراحلة: «قررت أسرة الراحلة إلى لقاء ربها نادية العراقية إقامة العزاء بمحيط الأسرة بالإسكندرية بمنطقة ميامي لمدة 3 أيام تنتهي يوم الأحد القادم مع الاستمرار بتوزيع صدقات الرحمة يومياً».

وكان أدهم محروس ابن الفنانة الراحلة نادية العراقية، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تأجيل عزاء والدته بسبب الظروف الحالية.

وكتب «أدهم» في منشور له «انتقلت إلى رحمة تعالى قرة عيني والدتي فاتن فتحي عبدالقادر، وقد اقتصر العزاء في مدافن العائلة بسبب الظروف الحالية للبلاد، على أن يتم عقد العزاء حين تسمح الظروف إن شاء الله».

وأضاف «وإنا لله وإنا إليه راجعون، أسف جدا مش قادر أرد على حد عشان صاحي بقالي أيام، ومحتاج راحة، شكر الله سعيكم وربنا يباركلي فيكم أنتم ونعم العائلة والأخوات».

ورحلت عن عالمنا الفنانة نادية العراقية صباح الأحد الماضي بعد صراع أسبوعين مع فيروس كورونا، وقررت أسرتها تأجيل العزاء للأربعين بسبب جائحة كورونا.

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