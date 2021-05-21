الإعلام الأمني: اعتقال 81 مطلوباً بتهم بينها الإرهاب وقتل 7 إرهاببين

أعلنت خلية الإعلام الأمني (تابعة لوزارة الداخلية العراقية)، اليوم الجمعة، اعتقال 81 مطلوباً بتهم مختلفة بينها الإرهاب، وقتل 7 “إرهابيين” مع ضبط عبوات ناسفة وصواريخ وأعتدة في أماكن متفرقة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الخلية في بيان، إن “قيادة القوات البرية واصلت جهودها الميدانية بواسطة قيادات العمليات والفرق، وكانت حصيلة عملياتها وواجباتها في مختلف قواطع العمليات وخلال اسبوع للفترة من ١٤ولغاية ٢١ ايار ٢٠٢١، القاء القبض على ٨١ من المطلوبين بتهم مختلفة بينها الإرهاب، كما عثرت على ٨٧ عبوة ناسفة مختلفة الأنواع، كما عثرت على ١٨ وكراً و مخبأ و٧٦ كدس للعتاد والاسلحة المتنوعة، وقتلت ٧ إرهابيين، وعثرت على ٨ أسلحة خفيفة و٥ أخرى متوسطة”.

وأشار البيان إلى أن القوات عثرت على “١٤ صاروخ مختلفة الانواع الاحجام، فيما عثرت أيضاً على ١١٦ مقذوف مختلفة العيارات، و٤ دراجات نارية و٩ اجهزة موبايل و٣ منصات لاطلاق الصواريخ، فيما احبطت ٦٣ عملية تهريب والقت القبض على ٤ متسللين على الحدود العراقية السورية”.

ولفتت الخلية إلى العثور على ” ٢٤ حاوية عتاد ١٢.٥ ملم و١٤٣ كغم من مادة الC4 الشديدة الانفجار، حيث تعاملت مع المواد المضبوطة أصوليا”، مبينةً أن “الملقى القبض عليهم جرى تسليمهم للجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط