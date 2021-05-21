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المرور تمنع وضع اللافتات الضوئية على السيارات وصافرات الطوارئ وتتوعد المخالفين

اصدرت مديرية المرور العامة، الخميس، قرارا بمنع وضع اللافتات الضوئية على السيارات وصافرات الطوارئ، فيما توعدت المخالفين بغرامات وحجز المركبة.

وجاء في بيان لقسم العلاقات والإعلام بمديرية المرور، انه “يمنع منعاً باتاً نصب وتركيب اللافتات الضوئية وصافرات الطوارئ وجهاز التنبيه الهوائي المتعدد النغمات او المنبهات ذات الاصوات الغريبة على جميع المركبات”.

واضاف البيان انه “يستثنى من ذلك سيارات المواكب الرسمية وسيارات الأسعاف ودوريات مديريات المرور والنجدة والدفاع المدني ومركبات الطوارئ”

واكد البيان انه “سيتم حجز المركبة عند مخالفة سائقها لأحكام هذا البيان لمدة خمسة ايام استناداً لأحكام المادة (٢٨) سادساً من قانون المرور رقم ٨ لسنة ٢٠١٩ وتفرض غرامة بموجب المادة (٢٥) ثالثاً (ح) مقدارها خمسون الف دينار ومصادرة الاجهزة اعلاه”.

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