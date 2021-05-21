الموارد: المباشرة باطلاق تدريجي للمياه الى نهري دجلة والفرات

اعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني اليوم الخميس، المباشرة بأطلاق تدريجي لكميات كبيرة من المياه في حوض نهري دجلة والفرات.

وقال الحمداني في تصريحات صحفية، ان الاطلاقات تأتي ضمن خطة الوزارة الرامية للحفاظ على مناسيب المياه في هذه الانهار، بعد خفض كميات الاطلاق في خزانات المياه والسدود في اجراء مسيطر عليه خلال المرحلة الانتقالية، ما بين موسمي الزراعة الشتوية والصيفية لانتفاء الحاجة لهذه الكميات

واضاف ان الوزارة وجهت بوضع معالجات حقيقية في شط البراهيم والكسر على نهر الغراف مع قرب انطلاق الموسم الزراعي الصيفي مع بداية الاسبوع المقبل”، مبينا ان “هذه الخطة لا توجد فيها مشكلة على الرغم من انحسار للأمطار والغطاء الثلجي في كل المنطقة، وانخفاض ايرادات العراق منها، الا ان سياسة الوزارة كانت تستشعر هذه التحديات وعملت على اتخاذ اجراءات عديدة من شانها السيطرة على الوضع الحالي”.

هذا وكان وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، قد وصل صباح اليوم الخيس، الى ذي قار باطار جولة تفقدية لمشاريع الوزارة بالمحافظة.

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