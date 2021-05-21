بواقع 3.5 مليار جرعة.. تعهد دولي بمنح هذه الدول لقاحات كورونا

وستكون هذه الجرعات متوافرة بسعر الكلفة للدول ذات العائدات المنخفضة وبسعر مخفض للدول ذات العائدات المتوسطة، وفق ما أوضح مسؤولو المختبرات لمناسبة القمة الافتراضية حول الصحة التي نظمتها الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين والمفوضية الأوروبية.
وقالت أورسولا فون دير لايين إن “الجميع وفي كل مكان” ينبغي أن يحصلوا على اللقاحات، مضيفة أن “فريق أوروبا يعتزم أن يعطي ما لا يقل عن 100 مليون جرعة للدول ذات العائدات المنخفضة أو المتوسطة قبل نهاية 2021″.
من جهتها، تعهدت إيطاليا بتخصيص 300 مليون يورو إضافية دعما للدول الأكثر فقرا في حملاتها للتلقيح، فيما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستعطي منصة كوفاكس “ما لا يقل عن 30 مليون جرعة” بحلول نهاية 2021.