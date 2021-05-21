تستخدم للتهديد والإجرام.. ضبط 100 شريحة اتصال غير أصولية في ذي قار

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، الخميس، عن ضبط 100 شريحة اتصال غير أصولية تستخدم في التهديد وعمليات الإجرام.

وقالت المديرية في بيان إن “مفارز الأمن الوطني في سوق الشيوخ تمكنت من ضبط المخالف (ع-ف-س) وبحوزته مائة شريحة إتصال مايعرّف عنها (الكلك) غير مسجله اصوليا، يقوم ببيعها بعيداً عن أنظار الأجهزة الأمنية، وتم تسليمه إلى مركز شرطة سوق الشيوخ لعرضه على القضاء”.

وأضاف البيان، أن “هذه الشرائح يستخدمها ضعفاء النفوس للتهديد والتجاوز على المواطنين أو يقوموا عن طريقها بتسيير أعمالهم الإجرامية وارتكاب الجرائم الالكترونية”.

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