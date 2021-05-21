حكاية تحوُّل سمير غانم من ضابط شرطة إلى أشهر كوميديان بسبب «الشريعة»

ربما لم يتخيل يومًا أنه سيكون من أشهر الفنانين الكوميديانات على مستوى مصر والدول العربية، انتهى من الثانوية العامة والتحق بكلية الشرطة ليكون ضابطًا، إلا أن القدر كان له رأي آخر، فبعد قضائه عامين بها جرى رفده، ليبدأ سمير غانم مشواره الفني ويحقق نجاحًا كبيرًا، وذاع صيته ويصبح من المشاهير.

وفاة الفنان سمير غانم

بعد قضاء سمير غانم عامين في كلية الشرطة جرى فصله بسبب علم الشريعة، ولو كان استطاع أن ينجح به كان انتقل إلى مرحلة جديدة إلا أنه لم يحدث ذلك، وانتهت فرصة أن يكون ضابط شرطة، ليكون له مصير آخر.

وسبق أن روى الفنان سمير، الذي كان والده ضابط شرطة، أنه بدأ الفن خلال وجوده بكلية الشرطة، حيث كان يجري حبسه يوم الخميس ويوم الجمعة مع زملائه، يجلسون معًا في «قعدة سمر» ويعملون على تقليد الآخرين، وبعد رفده بسبب رسوبه في العام الأول ثم رسوبة مرة أخرى في 3 مواد، شعر بحالة نفسية سيئة ولم يعد إلى المنزل وظل يسير في الشارع وظل الأب يبحث عنه حتى عاد ولم توبخه أسرته.

والتحق بكلية الزراعة في الإسكندرية، وبدأ سمير غانم وهو طالب التمثيل كهواية، حينها كان جورج سيدهم في كلية الزراعة جامعة عين شمس والضيف أحمد بكلية آداب جامعة القاهرة، وتقابل الـ3 خلال أسابيع شباب الجامعات وكوَّنوا الثلاثي، وبدأت الحكاية عندما ذهبوا إلى المخرج الشهير محمد سالم وأخبروه أنهم يقدمون اسكتشات ومونولوجات وعملوا أمامه اسكتش «دكتور الحقني».

أخبرهم محمد سالم أنه سوف يتواصل معهم، وبالفعل ذهبوا لتقديم اسكتشات في برنامج «أضواء المسرح»، ثم سألهم عن اسكتش «أضواء المسرح»، حينها كانوا يبحثون عن طبال وبالفعل وجدوا شخصًا بالصدفة، وذاع صيتهم وأصبحوا «ثلاثي أضواء المسرح».

واستمرت فرقة «ثلاثي أضواء المسرح» في نجاح كبير حتى توفي الفنان الضيف أحمد عام 1970، وظل الثنائي سمير غانم وجورج سيدهم يقدمان أعمالًا مسرحية أبرزها: «أهلاً يا دكتور» و«المتزوجون».

وقرر سمير غانم الانفصال عن جورج سيدهم بعد وفاة شقيقه سيد غانم، ومروره باكتئاب، واختلف رأيهما عن بعضهما، حينها بدأ النجم الكوميدي الظهور بشكل مختلف، ثم قدم في الثمانينات فوازير رمضان «فطوطة وسمورة» والتي حققت نجاحًا ساحقًا، وأصبحت من أبرز الشخصيات الشهيرة.