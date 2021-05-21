شرطة البصرة تقبض على عدد من مروجي المخدرات

اعلنت قيادة شرطة البصرة ،الخميس، عن القاء القبض على عدد من مروجي المخدرات بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان انه ” تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة من القاء القبض على خمسة متهمين من مروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة.

واضافت الى انه “بعد ورود معلومات عن مكان تواجد متهمين مطلوبين قضائيا بترويج وتعاطي المواد المخدرة، تم تشكيل فريق عمل والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات للتعاطي وبندقية نوع كلاشنكوف ومسدس”.

واشار البيان الى انه ” تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء”.

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