Posted on by

شرطة البصرة تقبض على عدد من مروجي المخدرات

اعلنت قيادة شرطة البصرة ،الخميس، عن القاء القبض على عدد من مروجي المخدرات بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان انه ” تمكنت مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة من القاء القبض على خمسة متهمين من مروجي المواد المخدرة في مناطق متفرقة.

واضافت الى انه “بعد ورود معلومات عن مكان تواجد متهمين مطلوبين قضائيا بترويج وتعاطي المواد المخدرة، تم تشكيل فريق عمل والقاء القبض عليهم وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات للتعاطي وبندقية نوع كلاشنكوف ومسدس”.

واشار البيان الى انه ” تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close