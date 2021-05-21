في بغداد.. الإطاحة بمتهمين بـ”الدكة العشائرية”

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، عن إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بما يعرف بالدكة العشائرية.

وقالت القيادة في بيان إنه “فور سماع صوت اطلاق نار ضمن قاطع مسؤولية فوج طوارىء الرابع التابع الى قيادة شرطة بغداد تم على الفور الانتقال إلى محل الحادث وتبين ان الحادث عبارة عن دكة عشائرية نفذها ثلاثة متهمين قاموا بالاعتداء على احد الدور ضمن قاطع الرصافة”.

وأضاف البيان، أن “قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة وجه بضرورة بذل الجهود لالقاء القبض على المتهمين وبالفعل تم القاء القبض على المتهمين مع سلاح الجريمة وتم التوجه بهم الى مركز شرطة القناة التابع للقيادة ايضا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

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