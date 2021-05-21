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مدير عام الهيأة العامة للضرائب يكشف فوائد النظام الرقمي

كشف مدير عام الهيأة العامة للضرائب شاكر محمود الزبيدي، اليوم الخميس، فوائد النظام الرقمي الخاص بضريبة العرصات.

وقال الزبيدي في بيان انه “سيتم تطبيق نظام رقمي خاص بضريبة العرصات قربياً”، مبينا ان “الضريبة ستكون مؤرشفة للقضاء على النظام الورقي”.

واضاف ان “الفائدة من النظام الرقمي أنهاء حالات التهرب الضريبي والحفاظ على الايرادات الضريبية وانهاء حالات الابتزاز للمكلفين”، لافتا الى ان “النظام الرقمي الذي تم ربطه مع دوائر التسجيل العقاري ساهم في القضاء على التزوير وتعظيم الايرادات وساعد على استيفاء الضرائب بالصورة الصحيحة”.

واكد البيان ان “النظام الرقمي انهى الاجراءات البيروقراطية وسهل الاجراءات الادارية”.

واردف انه “بمتابعة مباشرة من قبل دولة رئيس الوزراء ووزير المالية تم تطبيق النظام الرقمي ولاقى استحسان وقبول واسع من قبل الجهات الحكومية العليا”.

واختتم بالقول: “تم تطبيق النظام الرقمي في اكبر فروع بغداد “ضريبة كرخ المركز -وضريبة فرع الكرادة” وبعد هذا النجاح الباهر الذي تحقق سوف يتم العمل به في 43 فرع ضريبي في الايام القليلة المقبلة”.

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