التميمي مخاطباً الكاظمي: ننتظر حضورك لمؤتمر الاستثمار لوضع النقاط على الحروف

دعى رئيس لجنة الاستثمار الفرعية النيابية رياض التميمي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى حضور مؤتمر الاستثمار الذي تعمل عليه لجنة الاستثمار النيابية الشهر القادم في فندق بابل بالعاصمة بغداد.

وقال التميمي في بيان ” دولة رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظمي، وبصفتك كمسؤول تنفيذي اول في البلاد، ادعوك بأسم لجنة الاقتصادوالاستثمار النيابية، لحضور مؤتمر الاستثمار الذي تعمل عليه لجنة الاستثمار النيابية الشهر القادم في فندق بابل بالعاصمة بغداد ووفق وقتك المتاح”.

واضاف ” دولة الرئيس ان حضورك في الموتمر سوف يكشف لكم الامكانية الهزيلة الى رئيس الهياة والكادر المتقدم فيها ومعرفة ما يجري من كوارث في ملف الاستثمار وكذلك ما يجري من خلال منح الاستثمارات الى جهات معينة على حساب المال العام بمخالفة للقانون الى اشخاص من الممكن ان يجنو ثروات على حساب المال العام تصل الى مليارات الدولارات وفق نقل ملكيات اراضي وعقارات الدولة بدون مقابل او ببدل رمزي في مواقع استراتيجية”موضحا انه ” من المتوقع بعد الحصول على هذه المليارات سوف يتحكمون بمصير البلد والحكومات القادمة في وسط هذه الفوضى”.

واشار التميمي الى انه ” للاسف دولة الرئيس فأن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وبسبب ضعف الامكانيات الفنية والمؤهلات وعدم معرفتها بالقوانين وضعف الخبرات تدير الاعمال بشكل مخالف للقوانين المعمول بها، ولطالما تصدت لجنة الاستثمار النيابية لتلك الطرق الملتوية والمخالفة للقانون وانها تحتاج بعد ان يتم اطلاعكم على هذه الحقائق الى موقفكم الواضح والصريح و المتصدي للمخالفات”.

وبين التميمي ان” طريقة ادارة الهيئة وادارة ملف الاستثمار في البلاد، هي طريقة تنفير وليست طريقة جذب، وللاسف فأن البلاد تسير نحو طريق الاستثمار بآليات عمل خاطئة مدمرة وتالفة لكل امر ايجابي من شأنه دعم اقتصاد العراق والعراقيين”.

واكد رئيس لجنة الاستثمار الفرعية النيابية ان “وجودكم في المؤتمر مهم، وتدخلكم في ملف الاستثمار اهم، وفق الصلاحيات المناطة، ونحن في لجنة الاستثمار النيابية كلنا امل بكم و بقراراتكم الصائبة التي تنقذ العراق”.

واختتم التميمي “سندعمكم وندعم اعمار وبناء العراق، الذي هو اهم ما لدينا ولدى ابناء الشعب المعطاء”.

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