العراق بحاجة إلى دولة خدمات وليس إلى دولة عقائد وايديولوجيات

بقلم مهدي قاسم

سبق لي أن أشرتُ مرارا في مقالات سابقة ، إلى أن إحدى مصائب ومآسي الشعب العراقي كانت ولا زالت تكمن في كثرة العقائد والأيديولوجيات المتضاربة حينا و متصادمة مع بعضها الآخر حينا آخر ، و بشكل دموي ، طبعاا لأسباب سياسية و سلطوية و بالدرجة الأولى و اقبل أي شيء آخر ، و المنتشرة بين شرائح وفئات المجتمع العراقي الواسعة و الكبيرة ، و حيث غالبا ما جرت عملية التضحية بحياة المواطن وحقوقه الإنسانية ، وكذلك على حساب تقدم البلد وازدهاره ، وكانت الغاية الأساسية من تحت ستار هذه العقائد والأيديولوجيات وشعاراتها والتجنيد الجماهيري الساذج لها هي انتزاع السلطة و الحصول على الامتيازات ،لا اكثر ولا اقل ..

وأحيانا أخرى بدوافع و تنفيذا أو تحقيقا لأجندة أجنبية..

ولعلنا لا نحتاج هنا إلى عرض مفصل وطويل لقائمة مئات آلاف من القتلى الذين سقطوا ضحايا لهذا الصراع العقائدي و الأيديولوجي الدموي و المرير بين طوائف وأحزاب وفئات بل و حتى بين عشائر وقبائل و أقوام ،لنثبت صحة مال نقول وندعي عبر هذه السطور..

و للعلم أن دولا أوروبية عديدة كانت ضحية لمثل هذا الصراع الدموي و المدمر الفتاك ولقرون طويلة ولم تنته إلا بعدما جرت عملية تحرير الدولة من سطوة العقائد الدينية والمذهبية و تحويلها إلى مؤسسات دولة القانون الراسخة والتنمية البشرية والاقتصادية ودولة الخدمات النوعية والراقية مع ضمان حرية العبادة والتدّين والتمذهب ..

و قد آن الآوان ليتحول العراق أيضا إلى دولة قانون حقة وتنمية اقتصادية ودولة خدمات ،مع ضمان حقوق الجميع ـ دستوريا ــ في ممارسة طقوسه الدينية والمذهبية وضمان هويته القومية و الروحية و الثقافية الأخرى ..

لقدعانى الشعب العراق وبشكل متواصل منذ الخمسينات القرن الماضي وحتى الآن من ضراوة هذا الصراع و هيمنة العقائد والأيديولوجيات الشمولية و الإقصائية والظلامية، وقد آن الآوان حقا ليستريح و ليتمتع الشعب العراقي بحياة طبيعية وعادية أسوة بباقي المجتمعات و الشعوب الأخرى..

وغير ذلك سيذهب العراق إلى ضياع مؤكد ..

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