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النقل تعلن وصول آخر رحلة لإجلاء العراقيين العالقين في الهند

أعلنت وزارة النقل، اليوم الجمعة، عن وصول آخر رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في الهند.

وقال مدير عام الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان اصدرته الوزارة إن “نحو 152 مسافراً وصلوا الى أرض الوطن على متن احدى طائرات الناقل الوطني المخصصة لاجلاء المواطنين العراقيين العالقين داخل الاراضي الهندية”.

وأضاف انه “وبوصول رحلة الاجلاء الخامسة يكون إجمالي عدد الذين تم نقلهم على متن أسطولنا الجوي من الهند الى العراق نحو 1669 مواطناً عراقياً”.

وشدد حسن “على الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة العراقية ووزارة وجميع الملاكات العاملة في شركتي الخطوط الجوية العراقية والمسافرين والوفود وهم يتحملون خطورة الموقف من اجل إعادة العوائل العراقية بأمان الى أرض الوطن”.

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