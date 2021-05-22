الوحيد على مستوى العراق وإقليم كوردستان .. ضابط بيشمركة ينهي دورتين تدريبيتين في أمريكا

أنهى ضابط في قوات بيشمركة كوردستان، دورتين تدريبيتين عسكريتين هامتين في الولايات المتحدة الأمريكية، دامتا 8 أشهر، متفرداً بين أقرانه بهذا الصدد على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

وقالت وزارة البيشمركة في بيان الجمعة، إنه ضمن إطار برنامج التدريب الذي يقدمه التحالف لقوات البيشمركة في الحرب ضد داعش، والذي يتضمن دورات تدريبية خارج البلاد أيضاً، وبعد أن حقق العديد من الشروط بنجاح كاختبار اللغة الإنكليزية، تم اختيار الرائد أيوب محمد أمين من قسم النقل للانضمام إلى دورتين تدريبيتين في أمريكا مدتهما 8 أشهر، في مجال النقل والقيادة العسكرية.

أضاف البيان، أنه بعد أن أتم الضابط الكوردي الدورتين التدريبيتين في ولايتين أمريكيتين مختلفتين، نال شهادة في اللغة العسكرية وأخرى في قيادة النقل العسكري، ليضع خبراته في خدمة بيشمركة كوردستان.

من جانبه قال الرائد أيوب محمد أمين، إنه كان الضابط الأول والوحيد على مستوى العراق وإقليم كوردستان الذي يشارك في هذه الدورات التدريبية، إلى جانب ضباط من دول التحالف والناتو.

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