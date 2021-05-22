(بالفيديو) جدل واسع بعد الإعلان عن إصابة سمير غانم بـ”الفطر الأسود” قبل وفاته

أثارت تصريحات شقيق الفنان سمير غانم، بأن الراحل أصيب بالفطر الأسود في عينه، قبل وفاته، حالة كبيرة من الجدل في مصر.

ودارت التساؤلات حول حقيقة ظهور السلالة الهندية من كورونا في مصر، بعد إصابة الفنان الراحل بالفطر الأسود، والذي يعد من توابعها وأصيب به عدد كبير في الهند.

وطالب كثيرون السلطات في مصر، بضرورة الخروج وكشف حقيقة الأمر، خاصة في ظل المخاوف من خطورة الفطر الأسود، حال ثبوت ظهوره فعليا بين مرضى كورونا.

كان شقيق الفنان المصري الراحل سمير غانم، كشف أن الأخير أصيب بالفطر الأسود عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19“.

وأوضح شقيق الفنان الراحل، في تصريحات خلال تشييع جثمان أخيه، أنه أصيب بكورونا أيضا، لكنه شفي منه بينما شقيقه لم ينج منه، على الرغم من تعاطي كلاهما نفس العلاج.

ولفت إلى أن سمير غانم أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، مؤكدا أنه من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان.

موضحاً ، أن ارتفاع اليوريا في الدم، تسببت في أن شقيقه كان في حالة توهان، إلا أنه كان مدركا ما يدور في غرفته بالمستشفى عند زيارته.

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