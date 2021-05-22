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كمبش في روما لمناقشة اعمار جامع النوري ومئذنته الحدباء

وصل رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش،اليوم الجمعة، إلى العاصمة الايطالية روما، تلبية لدعوة موجهة له من منظمة اليونسكو، للمشاركة في اجتماعاتها لإعادة إعمار جامع النوري ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل.

وقال ديوان الوقف السني في بيان ان ” رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، وصل الى العاصمة الايطالية روما ، من خلال دعوة موجهة له من منظمة اليونسكو، للمشاركة في اجتماعاتها لإعادة إعمار جامع النوري ومئذنته الحدباء في مدينة الموصل”.

واضاف “من المقرر أن يعقد كمبش اجتماعات عدة تتركز على مناقشة عمليات إعادة إعمار جامع النوري وملحقاته بمشاركة مسؤولي منظمة اليونسكو ووزيرة الثقافة الإمارتية نور الكعبي”.

واشار البيان الى انه “كان في استقباله بالعاصمة القطرية الدوحة السفير العراقي في قطر عمر البرزنجي قبل توجهه إلى روما”.

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