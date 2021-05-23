الامن النيابية: عودة البيشمركة للمدن المتنازع عليها أمر مستبعد

استبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عباس صروط، الاحد، عودة قوات البشمركة الكردية للمدن المتنازع عليها داخل البلاد.

وقال صروط لـوكالة ان “ عناصر داعش الارهابية مصدر تهديد لكل المدن العراقية دون استثناء، وتوحيد الجهد الامني والاستخباري ضرورة لانهاء نشاط الخلايا النائمة ودعم الاستقرار ومنع اي نزيف للدماء الزكية “.

وأضاف، أن “هناك بالفعل تنسيق أمني بين الجيش والبيشمركة في مناطق عدة ضمن محيط المدن المنتنازع عليها، التي تقع على الحدود الادارية بين المحافظات واقليم كردستان، بسبب وجود فراغات شكلت في الاشهر الاخيرة مصدر تهديد امني، ما دفع الى تنسيق معلوماتي اكبر من اجل انهاء اي انشطة ارهابية”.

واستبعد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية “اعادة انتشار البيشمركة في المدن لمتنازع عليها”، لافتا الى ان “التنسيق معلوماتي ضمن غرف مشتركة هدفها جمع المعلومات من اجل تنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش لاعتقال الارهابيين في مناطق الحدود الفاصلة التي تتميز بتعقيدات من ناحية التضاريس”.

وكانت الحكومة كشفت عن تشكيل غرف تنسيق مشترك بين الجيش والبيشمركة في عدة مدن من اجل تعقب خلايا داعش الارهابية. انتهى 25 ف

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