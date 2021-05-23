الانبار تسوّق 18 الف طن من محصول الحنطة

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ،الاحد، تسويق اكثر من 18 الف طن من محصول الحنطة ضمن خطة التسويق لمناطق غربي الانبار .

وقال المحلاوي في تصريح ان ” قضاء القائم غربي الانبار وصولا الى مناطق الشريط الحدودي مع سوريا شهد عمليات حصاد لمحصول الحنطة اسفرت لحد هذه الساعة عن تسويق اكثر من 18 الف طن من المحصول الى سايلوا حبوب قضاء عنه غربي الانبار، ومن المؤمل زيادة نسبة عمليات التسويق الى مراكز التسويق الحكومية “.

واضاف ان” الموسم الحالي افضل من الموسم السابق في المناطق الغربية كون ان معظم المساحات الزراعية المتضررة جراء العمليات الارهابية تم استصلاحها وزراعتها بمحصولي الحنطة والشعير ، مبينا ان “. الحنطة التي تم تسليمها الى مراكز التسويق معظمها من الدرجة الاولى، مؤكدا نجاح خطة القوات الامنية في توفير الحماية الامنية للمناطق الزراعية ومراكز الاستلام ، موضحا ان” القضاء سوف يسجل للمرة الاولى الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة وتصدير الفائض الى مدن الانبار الاخرى “.

يشار الى ان مسؤول انباري اعلن في وقت سابق تسويق اكثر من 10 الاف طن من محصول الحنطة الى سايلو قضاء الرمادي “. انتهى/ 12أ

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