الانبار تشكو من 500 مشروع زراعي متوقف عن العمل في المناطق الغربية

شكا قائممقام القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاحد، من وجود اكثر من 500 مشروع زراعي متوقف عن العمل، في المناطق الغربية، دون ايجاد أي حلول ناجعة رغم استقرار الاوضاع الامنية.

وقال المحلاوي في تصريح إن “قضاء القائم غربي الانبار، يعاني من وجود اكثر من 500 مشروع زراعي متوقف عن العمل، بسبب قلة حصة القضاء من الطاقة الكهربائية (الوطنية)، فضلا عن وجود قطعات عسكرية في معظم المشاريع الزراعية تستخدم من قبل القوات الامنية كتحصينات امنية لقربها من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار”.

وأضاف، أن “تلك المزارع تعاني كذلك من اضرار كبيرة، نتيجة استغلالها من مجرمي داعش واستخدامها لأغراض حربية”.

وأعتبر أن “المشاريع المتوقفة اثرت بشكل كبير على انتعاش الواقع الزراعي في المناطق الغربية، كون كل مشروع متوقف يضم اكثر من 120 دونم زراعي”، مبينا ان “اعادة العمل في المشاريع الزراعية المتوقفة سيساهم في سد حاجة المحافظة من مختلف المحاصيل الزراعية”.

يشار الى ان المناطق الغربية للمحافظة تعاني من وجود مساحات واسعة من الاراضي الزراعية المتضررة جراء العمليات الارهابية. انتهى/ 12أ

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