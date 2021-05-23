الرئاسات الثلاث: ندعم فلسطين وندين جرائم الاحتلال

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس السبت، موقف العراق الثابت والمساند للشعب الفلسطيني. وقال صالح خلال كلمة له، تابعتها (المدى): “نؤكد موقف العراق الثابت بالمساندة القاطعة لنضال الشعب الفلسطيني في صموده”. وأضاف أنه “طيلة هذه الأيام العصيبة ظل العراقيون يراقبون المقاومة البطولية والتحدي النادر للشعب الفلسطيني”.

وتابع، أن “ما جرى يؤكد أن لا تقدم ولا استقرار في المنطقة من دون تحقيق العدالة وتحرير الشعب الفلسطيني”، لافتاً إلى أن “تحقيق العدالة والحرية مسؤولية يجب أن يضطلع بها المجتمع الدولي على أساس ما تؤكده كل الشرائع”. بدوره، دان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، ما يجري في غزة والقدس الفلسطينيتين.

وقال الكاظمي إنه “نجدد التأكيد على موقف العراق الثابت في دعم القضية الفلسطينية”. وأضاف، “وندين الجرائم المرعبة للاحتلال الإسرائيلي في غزة والقدس”. وفي زاوية أخرى قال الكاظمي: “واجبنا مغادرة نقطة الاختلاف”، مبينا أن “الانتخابات هي فرصة لفتح آفاق الازدهار”. ولفت رئيس الوزارء، إلى أنه “يجب استعادة دور العراق الريادي في المنطقة”.

وفي سياق ذي صلة قال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ان دفاع الفلسطينيين عن ارضهم هو دفاع مشروع بكل المقاييس، مضيفاً ان الرد الفلسطيني انهى كذبة القبة الحديدية.

الى ذلك، قال السفير الفلسطيني لدى العراق أحمد عقل، أمس السبت، إن “الصوت الأعلى وقت الانتفاضة الفلسطينية كان في العراق”.

وأضاف في كلمته، أن “فلسطين حُررت 4 مرات بقوات قادمة من العراق”.

وفي وقت سابق، أشاد عقل خلال لقاء له مع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، وفقا لبيان صادر عن مكتب الأخير، بـ”بموقف العراق الرسمي والسياسي والشعبي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمسك العراق بضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها”.

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