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القانونية النيابية: هناك جهات اجنبية في البلاد تمتلك سلطة عسكرية وسياسية

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، بوجود اكثر من جهة اجنبية داخل العراق تتحكم بالكثير من مفاصله.

وقال عضو اللجنة، سليم همزة، في تصريح انه ” توجد في العراق اكثر من جهة اجنبية تتحكم بمختلف مفاصل الدولة لامتلاكها السلطتين العسكرية والسياسية ايضا ما يتيح لها التدخل وبشكل سافر في العراق”.

واضاف، ان” مستقبل البرلمان المقبل والحكومة المقبلة سيكون بخطر لو بقيت هذه الجهات تعمل وبشكل علني وفاضح في ادارة عجلة البلاد والتحكم بقضايا سيادية”.

وشار الى ان” لا شرعية لتواجد تلك السلطات كونها لم تات بقانون عراقي ولم يشرع الدستور شرعية بقاءها وتحكمها بشكل كبير في مقدرات البلاد”.

وتنتشر القوات الامريكية وما يسمى بقوات التحالف في عدد من القواعد بمختلف محافظات البلاد ، فضلا عن اجراء القيادات العسكرية لقاءات مع شيوخ العشائر وسياسيين من دون اذن شرعي.انتهى / 25ر

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