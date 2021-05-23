بعبارات مخجلة.. سائقو التك تك يثيرون حفيظة المجتمع الميساني

مهدي الساعدي

عجلة التك تك التي غزت شوارع مدينة العمارة مركز محافظة ميسان اسوة بشوارع بقية المحافظات والمدن العراقية وتأقلمت مع الكثير من معاناتها منها غلق الشوارع ورخص ثمن أجرتها قياسا بسيارات الأجرة وقدرتها على المرور عبر الكثير من مسالك الطرقات حتى في إيام الحظر الوقائي الذي تفرضه الحكومة الاتحادية.

الكثير من السلبيات سجلها أبناء المجتمع الميساني على سائقي عجلات التك تك رغم انتشارها وبكثرة وصلت احداها الى إثارة حفيظة ابنائها منها استخدام بعض العبارات المعيبة والمخجلة مما يسجل حالة سلبية دخيلة على ثقافة أبناء الجنوب وانحدارهم العشائري الأصيل تتضمن عبارات خادشة للحياء واخرى تحمل شتائم مختلفة.

“سائقو التك تك يثيرون حفيظة الناس بعبارات يخطونها على دراجاتهم ويسيرون بها في الطرق بلا احترام للاماكن العامة وهذا ما نراه في الشوراع والاماكن العامة حيث تواجدهم” يقول محمد خماس احد منتقدي تلك الحالة من أبناء مدينة العمارة ويضيف “نطالب بتدخل حازم من مديرية مرور ميسان وشرطة المحافظة من هذه المهزلة التي تحصل في شوراع ميسان”.

من جانب آخر يقول علي احد سائقي عجلات التك تك من أبناء مدينة العمارة عن إحدى العبارات التي لصقها على عجلته “أعجبتني إحدى العبارات الموجودة في محلات الاكسسوارات الخاصة (بالتكاتك) وقمت بشرائها ولصقها وهي عبارة رائجة وتختلف عن غيرها من العبارات” ويضيف غالبية سائقي التك تك من اعمار صغيرة والكثير منهم غير قادرين على القراءة.

أصحاب محال الاكسسوارات الخاصة بعجلات (التك تك) والتي اخذت بالانتشار في أحياء متعددة من المدينة كان لهم موقف خاص حيال تلك الظاهرة بينها كريم ضاحي بالقول “الكثير من اصحاب محلات الاكسسوارات والمواد الاحتياطية (للتك تك) تبيع اكسسوارات مختلفة بألوان متعددة وبعض العبارات القابلة للصق وأكثرها رائجة ومقبولة بل ومعتادة من قبل المجتمع يتضمن بعضها آيات قرآنية او حكم او غيرها”. ولعل المستوى الثقافي لسائقي عجلات (التك تك) له تأثير كبير في اختيار العبارات التي يلصقونها على عجلاتهم يقول سعدون “انحدر الكثير من الشباب مع الموجات الهابطة ومنهم سائقو (التك تك) وبعضهم لا يفقه المعنى الحقيقي للعبارات واخرى تكون مقصودة لشخص معين بحد ذاته لسبب خلاف او شيء من هذا القبيل”.

ويضيف سعدون “يلجأ سائقو عجلات (التك تك) الى محال الطباعة لطبع تلك العبارات بعد اختيار أكثرها من مواقع السوشيال ميديا ولصقها على عجلاتهم”.

ولم يكن رجال شرطة مرور المحافظة في معزل عن تلك الظاهرة يقول ملازم أول مرور حيدر “التوجيه الأخير الصادر من مديرية المرور العامة يقتضي بتشديد العقوبات على لاصقي تلك العبارات ولكل العجلات والمركبات على حد سواء بعد تعديل القانون الخاص بالغرامات لعام 2017 وكون غالبية سائقي عجلات (التك تك) لا يملكون رخصة قيادة فكان مصير اغلبهم حجز عجلاتهم”.

ولكن الابتعاد عن الشوارع العامة والتقاطعات جعلت الكثير من سائقي عجلات (التك تك) في مأمن من سلطة شرطة المرور وبعيدا عن أعين المراقبة لصق احد سائقي (التك تك) على عجلته عبارة “يا اخي اركب معنا ولا تركب مع القوم الظالمين”.

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