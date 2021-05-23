توقعات بشن حرب على الناشطين.. ومحاولات لـ شيطنة احتجاجات الثلاثاء

بغداد/ تميم الحسن

“بتهمة تأييد إسرائيل” يتوقع سياسيون ومراقبون، بدء فصائل مسلحة في العراق بتصفية مرشحين للانتخابات وناشطين في الحركة الاحتجاجية بعد ايام من وقف الحرب بين تل أبيب وغزة. وألمح نائب من البصرة، الى انطلاق “حراك جديد” لنصرة اسرائيل، بالتزامن مع استعداد حركات الاحتجاج للخروج في تظاهرات جديدة في بغداد.

ويتوقع ناشطون ان تؤسس الاحتجاجات الجديدة المزمع انطلاقها يوم الثلاثاء لمشروع جديد لرفض اجراء الانتخابات مع وجود “السلاح المنفلت”.

يأتي ذلك في وقت سجل فيه مقتل مرشح للانتخابات بهجوم شمالي بغداد، وهو الحادث الرابع الذي سجل ضد مرشحين ومدراء حملات انتخابية منذ مطلع العام.

ويدور جدل واسع حول ضمان نزاهة وأمن الانتخابات المبكرة التي ستجري بعد 5 اشهر، خاصة مع وجود سلاح خارج سيطرة الدولة.

وبحسب مصادر سياسية ان اكثر من نصف الفصائل التي تنتمي الى الحشد الشعبي “غير ملتزمة تماما بالقرار العراقي”.

مع أم ضد إسرائيل؟!

وتقول هذه المصادر لـ(المدى) ان “نحو 40 من اصل اقل من 70 فصيلا في الحشد يتلقى اوامر مباشرة او غير مباشرة من طهران”. وتدعى هذه الفصائل بـ”الولائية” نسبة الى ارتباطها بايران، فيما تؤكد الحكومة وهيئة الحشد التزام جميع الفصائل بالقرارات الداخلية.

ويقع خطر هذه الفصائل، وفق ما تقوله المصادر، في انها “أدوات للصراع الايراني- الامريكي الذي يدور الجزء الاكبر منه داخل العراق”.

وتتوقع تلك المصادر ان “تقوم هذه الفصائل بشن هجمات جديدة على المرشحين وخاصة من الاحزاب المدنية بتهمة تأييد اسرائيل في الحرب الاخيرة مع غزة”. وأقام عدد من الفصائل في العراق احتفالات بعدما وصفت وقف اطلاق النار الاخير في فلسطين بانه “نصر للمقاومة”.

ويوم السبت حذر فالح الخزاعي، وهو نائب عن تحالف الفتح في البصرة، في تغريدة على حساب منسوب للاخير في تويتر من انطلاق حركة جديدة “ثأرا لاسرائيل” قبل ان يعدل المنشور ويضيف “وأمريكا”.

وقال الخزعلي وهو المعاون الجهادي السابق لكتائب سيد الشهداء- احد فصائل الحشد الشعبي- في تغريدته: “الى الحكومة العراقية والقوى السياسية والشعب العراقي نعلمكم سيبدأ حراك جديد ثأرا لاسرائيل وامريكا وحلفائهم لهزيمتهم في فلسطين”.

وحذر النائب من تلك الحركات واضاف: “لاتغركم شعاراتهم، الفتن لا تنتهي الا بوعي وبصيرة”.

قبل موجة الاحتجاجات الجديدة

وتزامنت تلك التصريحات مع تظاهرات 25 أيار الحالي، والتي ستنطلق تنديدا باستمرار استهداف الناشطين والكشف عن الجناة.

وكان الخزعلي قال في تغريدة سبقت الاولى في الحساب المنسوب له بانه “سيعلو ضجيج عملاء السفارات وضريبة النصر على اسرائيل في الاراضي الرخوة وفي العراق خاصة”.

وتستخدم بعض الاطراف القريبة من الحشد مصطلح “عملاء السفارات” للاشارة الى اتهام بعض الناشطين لتنفيذ اجندات لسفارات غربية.

واضاف الخزعلي في التغريدة الاخيرة: “الغاية عدم اجراء انتخابات وفوضى لا نهاية لها والمصيبة سيركب موجتهم اصحاب الاكشن”.

وكان عدد من الاحزاب التي انبثقت عن تظاهرات تشرين، قد اعلنت مقاطعة الانتخابات، فيما اخريات دعت الى “منع اجراء الانتخابات” بسبب عدم وجود بيئة آمنة. وقال مشرق الفريجي، الامين العام لحركة نازل حقي- احدى حركات تشرين- “نأمل ان نؤسس مشروعا جديدا لاجراء تغيير سياسي شامل ورفض الانتخابات بشكلها الحالي”. وتصاعدت دعوات رفض الانتخابات عقب اغتيال الناشط البارز ايهاب الوزني من قبل مسلح مجهول قبل أسبوعين في كربلاء.

واضاف الفريجي الذي كانت حركته تنوي خوض الانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الاول المقبل، في اتصال مع (المدى) انه “لا يمكن ضمان منافسة عادلة وانتخابات شفافة مع وجود السلاح”. واكد امين الحركة التشرينية ان “تظاهرات 25 أيار ستبدأ في بلورة فكرة العودة الى الشارع لرفض الانتخابات والذهاب الى التغيير السياسي الشامل”.

ما دور مجلس الأمن؟

وكانت الحكومة قد أرسلت اكثر من مرة رسائل اطمئنان لضمان نزاهة الانتخابات رغم تشكك قوى سياسية بذلك.

وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، عن إرسال ثلاثة كتب رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المراقبة الدولية للانتخابات العراقية.

وقال الهنداوي، للوكالة الرسمية السبت، إن “وزير الخارجية، أرسل كتباً رسمية إلى مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات، بشأن المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل”. وأضاف أن “مجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الرد إيجابياً جداً”، لافتاً إلى أن “العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن الملف”. وأكد أن “المراقبة الدولية لن تؤثر في سيادة العراق بالمطلق”، مشيراً الى أن “الموضوع ستتم متابعته من قبل مفوضية الانتخابات وليست الحكومة، كونها السلطة الحصرية للانتخابات”. لكن مشرق الفريجي يقول ان “تلك الاجراءات لن توفر بيئة آمنة منذ اليوم وحتى يوم الاقتراع”.

واكد الفريجي ان “لا الامم المتحدة ولا مجلس الامن يستطيعان وضع حد للسلاح المنفلت، الا اذا قامت السلطة واحزابها بكبح جماح الجماعات المسلحة”.

اغتيالات وانتخابات

واعلن امس في بغداد مقتل مرشح جديد عن تحالف “عزم” الذي يقوده السياسي خميس الخنجر في هجوم شمالي العاصمة.

قال الخنجر في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إن “‏اغتيال هاشم المشهداني عضو تحالف عزم في بغداد هو رسالة خطيرة تؤشر ضرورة حماية العملية الديمقراطية واصحاب الفكر والنشاط الجماهيري من السلاح المنفلت والمجاميع الإرهابية”.

وأضاف، “‏خالص التعازي لذوي الفقيد، وننتظر القصاص العادل من القتلة وممّن دفعهم”. وتتضارب الروايات حول اغتيال المشهداني، بين تعرضه لهجوم داخل منزله واحتمال وقوف داعش وراء الهجوم، وبين مقتله برصاص مسلحين هاجموه داخل سيارته واصابة آخر كان يجلس بجواره.

وكان النائب محمد الخالدي، رئيس حزب بيارق الخير قد المح بان حزبه قد “يقاطع الانتخابات” بسبب جملة من المخاوف قد تؤدي الى تزوير النتائج.

وقدم الخالدي المقرب من وزير الدفاع السابق خالد العبيدي عضو تحالف “عزم” في لقاء متلفز يوم أمس السبت، 4 محاذير، ابرزها “الامن الانتخابي”. وقال ان هناك “خطورة على المرشحين والناخبين”.

ويعتقد ان الفصائل وتنظيم داعش على حد سواء، وراء الهجمات التي تطال مرشحين وخاصة في ديالى التي تشهد خروقات امنية متكررة.

وكان اغتيال المشهداني المرشح في تحالف الخنجر “عزم”، الذي يعتقد انه وراءه داعش، هو الثاني الذي يتعرض له التحالف في غضون اقل من شهر.

حيث كانت نجاة الطائي المرشحة عن “عزم” قد نجت في نيسان الماضي، من محاولة اغتيال في بعقوبة مركز محافظة ديالى. كما كان قد اعلن مقربون من تركي العتبي، العضو السابق في مجلس محافظة ديالى والمرشح ضمن دولة القانون، نجاة الاخير من محاولة اغتيال في ديالى . وفي وقت مبكر من العام الحالي اعلن مقتل مدير مكتب ورئيس حملة النائب رعد الدهلكي في هجوم شنه مسلحون في بعقوبة.

بالمقابل يقول النائب السابق مثال الالوسي ان الحكومة الحالية “لم تحقق مطالب تشرين ومنها نزع السلاح”.

واتهم الالوسي في اتصال مع (المدى) الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء في “عدم القدرة على تقييد السلاح المنفلت واجراء الاصلاحات”.

ووصف الالوسي وهو رئيس حزب الامة الانتخابات المقبلة بانها “حيلة ستقوم بها المليشيات والاحزاب الاسلامية للحصول على ما يسمى بشرعية ما بعد الانتخابات لبقاء نفوذها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط