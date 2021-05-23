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عندما يحكمنا الأعداء بنو مردخاي

عبد الله ضراب الجزائري

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بنو مردخاي معيُّ الفتن = يدكّون شام الهدى واليمنْ
فمنهم ظلام القساة البغاة = ومنهم انين الضنا والحزن
ومنهم فساد الغباء المميت = ومنهم سموم العمى والوهنْ
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بنو مردخاي وحوش ضباع = يبثون في الارض ضر النزاع
يهود تنادوا لاذلالنا = يهدون بالغدر كل القلاع
ارادوا اقتلاع الهنا والسلام = ارادوا الدمار ارادوا الضياع
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بنو مردخاي ذيول العدى = يبثون في الارض شر الردى
فدكوا العروبة بالرازيات = وصدوا السلام ونور الهدى
فتبا لهم وتبا لمن = يراهم لجهله اهل الندى
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بنو مردخاي نيوب الالم = ازاغوا القلوب بغدر عظمْ
فصاغوا جيوشا من الجاهلين = لهدم السّجايا وهدم القيم
فهم ينشرون العمى والردى = وهم يخطفون الهدى والحرم
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بنو مردخاي لصوص كبار = جراثيم ذاك الضنا والبوار
جيوب لزيغ الخنا والشرف = شياطين غدر تدك الديار
فتبا لهم وتبا لمن = يبرر بالدين ذاك العثار
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فيا مسلمون اعرفوا خصمكم = عدوا يقيم هنا بينكم
عدوا يدمركم بالردى = ويطمس نور الهدى دينَكم
عدوا حقودا لدودا له = نوازع شر نواها لكم
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بني مردخاي اذكروا واسمعوا = ذيول الاعادي غدا تقطعُ
ملاتم حمانا اسى اسودا = فعانى المسنون والرضّعُ
وشوهتم الدين نور الهدى = لتبقى العروش .. فلا تطمعوا

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