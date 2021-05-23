عندما يحكمنا الأعداء بنو مردخاي

عبد الله ضراب الجزائري

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بنو مردخاي معيُّ الفتن = يدكّون شام الهدى واليمنْ

فمنهم ظلام القساة البغاة = ومنهم انين الضنا والحزن

ومنهم فساد الغباء المميت = ومنهم سموم العمى والوهنْ

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بنو مردخاي وحوش ضباع = يبثون في الارض ضر النزاع

يهود تنادوا لاذلالنا = يهدون بالغدر كل القلاع

ارادوا اقتلاع الهنا والسلام = ارادوا الدمار ارادوا الضياع

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بنو مردخاي ذيول العدى = يبثون في الارض شر الردى

فدكوا العروبة بالرازيات = وصدوا السلام ونور الهدى

فتبا لهم وتبا لمن = يراهم لجهله اهل الندى

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بنو مردخاي نيوب الالم = ازاغوا القلوب بغدر عظمْ

فصاغوا جيوشا من الجاهلين = لهدم السّجايا وهدم القيم

فهم ينشرون العمى والردى = وهم يخطفون الهدى والحرم

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بنو مردخاي لصوص كبار = جراثيم ذاك الضنا والبوار

جيوب لزيغ الخنا والشرف = شياطين غدر تدك الديار

فتبا لهم وتبا لمن = يبرر بالدين ذاك العثار

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فيا مسلمون اعرفوا خصمكم = عدوا يقيم هنا بينكم

عدوا يدمركم بالردى = ويطمس نور الهدى دينَكم

عدوا حقودا لدودا له = نوازع شر نواها لكم

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بني مردخاي اذكروا واسمعوا = ذيول الاعادي غدا تقطعُ

ملاتم حمانا اسى اسودا = فعانى المسنون والرضّعُ

وشوهتم الدين نور الهدى = لتبقى العروش .. فلا تطمعوا

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