غوارديولا يعلن موعد انتقاله للتدريب في إيطاليا ويختار مساعده

كشف بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن موعد إمكانية تدريبه في الدوري الإيطالي للدرجة الأولى.

غوارديولا درب برشلونة وبايرن ميونخ سابقًا والآن يقود مانشستر سيتي وتوج بالدوري الإنكليزي هذا الموسم، وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2011 مع برشلونة.

وقال غوارديولا في مقابلة صحفية مع صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية: “عندما سأكون في الثانية والسبعين من عمري، سأنضم إلى الدوري الإيطالي، وسأطلب من روبرتو باجيو أن يكون مساعدًا لي”.

وأضاف: “لطالما كان كرويف يشيد بباجيو، لقد أراد أن يراه في دوري ممتع مثل الإسباني، وتساءل عما إذا كان سيتأقلم مع كرة القدم الإسبانية”.

وأكمل: “كان بإمكان باجيو اللعب في كل مكان، ولكن في تلك السنوات التي لعبتها معه في بريشيا، كان من المستحيل إقناعة بمغادرة الكالشيو، كان أفضل اللاعبين في إيطاليا، والجميع أراد اللعب هناك أيضًا”.

وواصل: “أردت أن ألعب في الخارج، وعندما جاء مديري بريشيا لمقابلتي في برشلونة، لم يستغرق الأمر طويلًا لقبول ذلك، تحدثوا معي عن وجود باجيو وتوني وكالوري وبتروزي، قلت لنفسي أن بوجود باجيو فهذا يعني أنهم يريدون فعل شيئًا ما”.

واختتم: “باجيو كان أفضل لاعب وعامل الجميع في الفريق بنفس الطريقة، من الرئيس إلى عُمال النادي”.

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