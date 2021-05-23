فيديو.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل صدمتها من محمد رمضان وأمينة خليل

منى شعلان/ قالت الفنانة المصرية حورية فرغلي إن محمد رمضان طلب مني أني أعمل دور بطولة في عبده موتة، وقلب الأسد وأنا عملت الفيلمين بدون مقابل من أجل محمد رمضان.

وأضافت خلال برنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على شاشة الحياة، إنها كانت تقوم بتصوير مسلسل وبالصدفة كان محمد رمضان يقوم بتصوير عمل فني بجوارها وذهبت إليه لأسلم عليه رفض يقابلها، وانا مش زعلانه منه كفاية اللي هو فيه .

كما أشارت الفنانة المصرية إن الفنانة أمينة خليل ابنة خالتها رغم ذلك لم تسأل عنها في محنتي المرضية الأخيرة.

وأوضحت حورية فرغلي : “والدة أمينة خليل لم تتصل بأمي للاطمئنان على، والعلاقة بينا ليست قوية لأنني كنت أعيش في أمريكا لقاءاتنا كان بها برود”.

وعلى جانب آخر، أشارت إلى أن كل الناس التي كانت بجوارها تخلت عنها في محنتها وأصبح هاتفها لا يرن.

وتابعت: رانيا محمود ياسين أقرب صديقة لي في الوسط الفني ولم تتركني في محنتي، وكنت أتابع السوشيال ميديا وأنا في أمريكا وحزنت جدا لما كتب علي من شائعات وفاتي.

واستطردت: هناك فنانين كثر اتصلوا بي ودعمونى حتى اللى عمرى ما اشتغلت معاهم مثل شريف منير وإيمان الحصرى واروى جودة ونبيلة عبيد وغيرهم.