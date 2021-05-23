Posted on by

كارثة إنسانية في الموصل .. طفل بعمر 3 سنوات يُصاب بالإيدز والسبب!

أعلن اليوم الأحد، عن كارثة إنسانية وحالة غريبة من نوعها تعرض لها طفل في مدينة الموصل له من العمر ثلاثة أعوام فقط.

وقال والد الطفل، في تصريح صحفي: ان “القصة بدأت قبل عام ونصف عندما تعرض الطفل زكريا لحادث جرح صغير دخل على إثرها المستشفى، وكان بحاجة لقنينة دم”.

وأضاف، “بعد عدة أشهر بدأت حالة زكريا تتدهور وظهر عليه طفح جلدي، لكن أحد الأطباء شك بحالته واجرى له عدة فحوصات، لتكون الصدمة عندما تأكدت إصابته بمرض الأيدز”.

وأشار، الى انه “تبين أن الإصابة حدثت عبر متبرع الدم الذي كان حاملاً للايدز ولم يكن يعلم بإصابته”.

من جانبها اعلنت دائرة صحة نينوى، بفتح تحقيق بالموضوع.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close