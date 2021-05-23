كارثة إنسانية في الموصل .. طفل بعمر 3 سنوات يُصاب بالإيدز والسبب!

أعلن اليوم الأحد، عن كارثة إنسانية وحالة غريبة من نوعها تعرض لها طفل في مدينة الموصل له من العمر ثلاثة أعوام فقط.

وقال والد الطفل، في تصريح صحفي: ان “القصة بدأت قبل عام ونصف عندما تعرض الطفل زكريا لحادث جرح صغير دخل على إثرها المستشفى، وكان بحاجة لقنينة دم”.

وأضاف، “بعد عدة أشهر بدأت حالة زكريا تتدهور وظهر عليه طفح جلدي، لكن أحد الأطباء شك بحالته واجرى له عدة فحوصات، لتكون الصدمة عندما تأكدت إصابته بمرض الأيدز”.

وأشار، الى انه “تبين أن الإصابة حدثت عبر متبرع الدم الذي كان حاملاً للايدز ولم يكن يعلم بإصابته”.

من جانبها اعلنت دائرة صحة نينوى، بفتح تحقيق بالموضوع.

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