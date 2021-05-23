مسؤول كوردي: لن يستتب الأمن في خانقين إلاّ بعودة البيشمركة

أكد مسؤول حزبي كوردي، اليوم الأحد، أن المناطق الكوردستانية خار ج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› في محافظة ديالى عموماً وخانقين على وجه الخصوص لن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بعودة البيشمركة إليها.

وقال أكبر حيدر، نائب مسؤول فرع خانقين للحزب الديمقراطي الكوردستاني، لـ (باسنيوز): «بعد أحداث 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017 تدهورت أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان بشكل عام وخانقين ومحيطها على وجه خصوص بشكل كبير، ويواصل داعش وأعداء الكورد هجماتهم فيها، ما دفع العوائل الكوردية في گولاله والسعدية إلى النزوح بسبب غياب الأمن والاعتداءات المتكررة على أرواح المواطنين وأملاكهم».

وأضاف «داعش ينشط في المنطقة كل ليلة، ما يشكل تهديداً على المواطنين، والقوات الأمنية لا مبالية لأنها ليست من المنطقة ولا تعرف شيئاً عنها وغير مستعدة للدفاع عن الناس حتى وإن تعرضوا للهجوم وإطلاق النار من قبل داعش».

وتابع «نأمل أن يحسن المركز المشترك بين الجيش العراقي والبيشمركة من أوضاع خانقين ومحيطها، ويسد الفراغ الأمني، كما نأمل أن نستعيد مقراتنا التي تم الاستيلاء عليها، حينها سيشعر المواطنون بالأمان، لأنه لا يمكن توطيد الأمن في خانقين والمنطقة دون عودة البيشمركة».

وأوضح المسؤول الحزبي الكوردي، أنه «في حال تم تطبيع أوضاع المنطقة قبل الانتخابات العراقية المبكرة، سيتمكن الكورد من ممارسة الدعاية الانتخابية لمرشحيهم والمشاركة في التصويت بحرية».

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