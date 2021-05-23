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ملكة جمال عراقية .. الكشف عن اسم خطيبة مُغني سوري شهير

شارك الفنان السوري حازم شريف صورة خطيبته كاشفاً وجهها للمرة الأولى، بعد أن كان نشر في شهر نيسان/أبريل الفائت الفائز بلقب “محبوب العرب” بموسمه الثالث مقطع فيديو وهو برفقتها وأخفى وجهها برمز “قلب”.

وشارك شريف منذ ساعات قليلة صورته مع خطيبته معلقاً بقوله: “خطيبة قلبي” في حسابه الرسمي في تطبيق “انستغرام”، حيث تلقى التهاني من عدد من النجوم السوريين واللبنانيين على رأسهم قصي خولي وباسل خياط وريتا حرب وهبة نور.

ولم يكشف شريف اسم خطيبته، لكن معلومات خاصة أشارت إلى أنّها العراقية سبأ مبارك الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة، والتي أقيمت في لبنان عام 2016.

وأوضحت مصادر “النهار العربي” أنّ شريف ارتبط بمبارك في مطلع شهر آذار/مارس الفائت بعد قصة حب مميّزة.

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