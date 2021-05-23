نائب: دوافع سياسية تمنع افتتاح مطار كركوك

كركوك/ على العزاوي

اكد محافظ كركوك راكان الجبوري، اكتمال الجوانب الفنية لمطار كركوك الدولي، وافتتاحه مرهون بتحديد الموعد من قبل رئيس الوزراء، فيما عزا النائب خالد المفرجي تأخير الافتتاح بالرغم من انجاز المشروع منذ 6 أشهر إلى “دوافع سياسية”.

وقال الجبوري، لـ(المدى)، إن “الجوانب الفنية للمطار اكتملت بشكل كامل، وقدمنا طلبا إلى مجلس الوزراء لاستحصال موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد موعد افتتاح المطار”، لافتًا إلى أن “المشروع سيسهم في نقل المحافظة إلى واقع جديد، فضلا عن أهميته الدولية والأقليمية وتنشيط الواقع الزراعي واستقطاب مستثمرين لإعادة إعمار المحافظة”.

وأضاف الجبوري، أن “المطار يعدّ واحداً من المشاريع المهمة على مستوى المحافظة، وتشغيله سيسهم في إيجاد فرص عمل لآلاف من أهالي المحافظة”.

من جهته، اعتبر النائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي، تأخير افتتاح المطار بعد انجازه بشكل كامل منذ 6 أشهر، بدوافع سياسية في بغداد لا تريد لمطار كركوك الافتتاح.

وقال المفرجي، لـ(المدى)، إن “المطار المنجز من قبل ادارة كركوك يعتبر واحدا من افضل المطارات في العراق، فهو افضل من مطار النجف والبصرة والسليمانية والناصرية، وسيوفر آلاف فرص العمل لابناء كركوك ومن جميع القوميات”، مطالبا الحكومة بـ” تحديد موعد افتتاح المطار، والإعلان عن تشغيله ليكون مشروعا مميزا لكركوك”.

في السياق، قال مسؤول الإدارة لمطار كركوك، زياد حسين صالح، لـ( المدى)، إن “مشروع المطار الدولي بالمحافظة احيل بعد منح اجازة لانشائه على شركة (قمم ازمر) من قبل وزارة النقل علاوة على اجازة استثمارية اخرى على ضوء العقد مع الوزارة، وتم تشـكيل لجان من محافظة كركوك من اجل انجاز الاعمال التي تؤهله لان يكون مطارا دوليا”.

واضاف صالح، أن “العمل بالمشروع كان بمرحلتين، الاولى تشمل الاعمال التي تم انجازها بالكامل نهاية العام الماضي وبنسـبة 100 %، والاعمال التي تضمنـت نصب ابراج المراقبة وتأهيل المدرج الكونكريتي والبوابة واكمال الطرق والمساحات بتأهيلها وتشجيرها، ووضع اجهزة الانارة وانشاء صالة الاستقبال وتوديع المسافرين، إضافة الى تأهيل بناية الملاحة الجوية واعمال ترميم ونصب المستلزمات الفنية اللازمة”.

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