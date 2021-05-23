هوشيار عبدالله يحذر من استمرار الاغتيالات المنظمة التي تستهدف المرشحين ويلقي باللائمة…

على الأطراف التي دعت الى انتخابات مبكرة

حذر النائب هوشيار عبدالله من استمرار الاغتيالات المنظمة التي تستهدف مرشحي الانتخابات بسبب اعتماد نظام الدائرة الصغيرة، ملقياً باللائمة على الأطراف التي أوهمت الرأي العام بأن الانتخابات المبكرة ستكون طريقاً لحل كافة المشاكل في العراق .

وقال في تغريدة نشرها اليوم، ان :” سلسلة الاغتيالات التي تستهدف مرشحي الانتخابات ستستمر، هؤلاء ضحیة قانون الانتخابات وتحول الدوائر الی دوائر صغیرة “.

وأضاف عبدالله :” هذە هي الانتخابات المبكرة التي مجموعة من الأطراف بينهم الأمم المتحدة أوهموا الكل بأنها ستكون طریقاً لحل کل المشاکل في العراق ” ، واصفاً الانتخابات المبكرة بأنها ” خدعة مكشوفة “.

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