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ومضات خاطفة :  حروب منتصرة بين شعب الله المختار وبين ” كنتم خير أمة أُخرجت للناس ” ..

بقلم: مهدي قاسم
1 ــ 

كان عليَّ أن انتظر طويلا لكي أفهم  لماذا اليهود  ــ حصريا ــ هم ” شعب الله المختار ” !….

ولماذا المسلمون  ــ حصريا ــ كانوا  ” كنتم خير أمة أُخرجت للناس  ” ..

لأن كلا الأمتين  ــ مثلما يفهم من المقولتين أو الآيتين ــ عندهما  نفس المكانة الأولى والمتساوية  في ميزان التقييم والتفضيل عند الله !!..

بدليل كلتاهما تخرجان من الحروب التي  جرت بينهما  على مدى عقود طويلة منتصرتين دوما على بعضهما و في آن واحد !!..

2 ــ

الزخم العاطفي  المتدفق و الجياش قد  يناسب أجواء الحب والمحبة و الصداقات الحميمية و المغازلة النسائية !..

إلا إنه لا يناسب السياسة وإنما يفسدها في بعض الأحيان إفسادا كاملا ..

3 ـ

في البدء كان الفعل

للحصول على قوت العيش

ثم تبعه القول و الكلام

للفهم والإدراك

وتبادل المعلومات و الخبرات

وليس ترديد نفس الكلمات و النصوص لملايين مرات

 4 ــ

عرب حائرون بين تحمّس لحماس و بين  خيبة أمل من حركة حماس !…

بعض العرب الذين تحمسوا لحركة حماس بما اعتبروه نصرا مبينا  وإلهيا على إسرائيل في الحرب الأخيرة شعروا الآن بخيبة أمل  من حركة حماس لكون رئيسها إسماعيل هنية  شكر إيران على ”  تقديم الدعم لجماعته بالمال والسلاح “..

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