أدهم يطرح “مع إحترامي” من أشعار محمد سعيد حارب

تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال يومين

خبر صحفي – 23 مايو 2021:

أغنية جديدة يطرحها الملحن والمطرب العراقي “أدهم” من اللون الشعبي الموسيقي الإمارتي المودرن، جمعته لأول مرة كمطرب مع كلمات المنتج والشاعر الإماراتي محمد سعيد حارب، حملت عنوان “مع إحترامي” ومن توزيع وميكس وماستر مع نور هاشم، وإنتاج شركة Lammtara الإماراتية، والذي قال في مطلعها:

مع احترامي للي كبرو راسك علي

تآمن و ثم تصدق ما تغيّر فيني شي

ما تحرك فيني ساكن ولا دارت الدنيا علي

كان الوفا مات فيهم فيني انا ما مات حي

مع احترامي للي بالحكي عليه جاد

ما نقصّتني هالملامه وعزي شفته فازدياد

وأعرب “أدهم” عن سعادته بغناء قصيدة من أشعار محمد سعيد حارب، بعد أن كان التعاونات السابقة بينهم كملحن وشاعر، وقال: “يحمل الأخ والصديق المنتج محمد سعيد حارب حس مرهف كشاعر له رؤية وكلمة مختلفة في القصيد، وأصبح بعد عدد من الإجتماعات والجلسات هناك تقارب روحي بيننا من ناحية الكلمات والألحان، وأصبح لدي سهولة في ترجمة مشاعره المكتوبة الى ألحان، وخاصة بعد مجموعة من الأعمال التي لحنتها لقصائده الذي تغنى بها عدد من نجوم الأغنية الخليجية والعربية”، مضيفاً أن محمد سعيد حارب هو الذي رشحني بنفسه أن أقوم أنا بغنائها بعد أن أسمعته اللحن، وتشرفت بهذا التعاون.

وأوضح “أدهم” أن الأغنية حملت في مقدمتها الطراز الغربي في التوزيع الموسيقي الى أن يتحول بلمسات ذكاء من قبل الموزع الموسيقي نور هاشم الى الإيقاع الإماراتي الشعبي، مع تقطيع النغمات الموسيقية الحديثة.

وأبدى “أدهم” سعادته بالتفاعل الذي حصلت عليه أغنية “مع إحترامي” من خلال عدد المشاهدات في “اليوتيوب” والتي وصلت تخطت حاجز المليون مشاهدة خلال يومين بعد طرحها ضمن فيديو ممنتج حمل كلمات الأغنية وتفاصيل إنتاجها.

الصور المرفقة للفنان أدهم

ملاحظة: مرفق لينك أغنية “مع إحترامي” من موقع اليوتيوب:

للمتابعة والتنسيق

مــراد النتشـــة

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