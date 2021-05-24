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أطباء أرمن في دهوك لإجراء جراحات عينية

أّعلن اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي بمدينة دهوك، عن وصول فريق طبي أرمني لإجراء عمليات جراحية عينية في المدينة.

حضر المؤتمر الصحفي كل من محافظ دهوك علي تتر، والقنصل العام الأرمني لدى إقليم كوردستان أرشاك مانوكيان.

القنصل الأرمني قال خلال المؤتمر، إن «قدوك الفريق الطبي الأرمني إلى دهوك هدفه إجراء العديد من الجراحات العينية، وستبدأ العمليات اعتباراً من الاثنين».

وأضاف «يتكون الفريق من ثلاثة أطباء، وسيبقى في دهوك لعدة أيام ويقدم خدماته لمرضى دهوك المحتاجين لعمليات جراحية عينية».

المحتاجين لعمليات جراحية عينية».

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