اجتماع تداولي لجمعية الخير والبركة الثقافية ببغداد يناقش سبل تشجيع…

عقدت جمعية الخير والبركة الثقافية اليوم الأحد الموافق ٢٣ / ٥ / ٢٠٢١ اجتماعا تداوليا دوريا في مقرها العام ببغداد – الكرخ بحضور اعضاء الهيئة الادارية ومسؤولي الفروع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة البرنامج الثقافي والاغاثي للجمعية وفروعها مع الإشادة بصمود الشعب الفلسطيني واستنكار الاعمال الوحشية للمحتل الاسرائيلي وعدوانه الغاشم المنافي للقوانين الدولية ومباديء حقوق الانسان.

بينما ناقش الجانب الثقافي من الاجتماع توسيع عمل الجمعية في التثقيف الانتخابي خلال الاشهر القادمة وضرورة التشجيع على المشاركة في العملية الانتخابية القادمة من خلال اقامة الدورات التثقيفية والمحاضرات التوعوية في بغداد والمحافظات وتوسيع الفئات المستهدفة تعزيزا للمشاركة ونجاح العملية الديمقراطية.

كما ناقش المجتمعون الجانب الانساني المتعلقة باغاثة المتضررين من جائحة كورونا وتفعيل قسم رعاية الأيتام في الجمعية وتوسيع الفئات المستفيدة منه.

واختتم الاجتماع الذي ترأسه الشيخ مقداد البغدادي امين عام الجمعية ومؤسسها بشكر الحضور والثناء على اعمالهم الانسانية والثقافية ، وراعى الاجتماع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بين كافة الحضور.

المكتب الاعلامي

جمعية الخير والبركة الثقافية

٢٣ / ٥ / ٢٠٢١