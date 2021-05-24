اعتقاد العرب إنهم وحدهم لا يخسرون حروبا في تاريخهم المعاصر* !!

بقلم مهدي قاسم

لكون الذهنية الجماعية العربية بمجملها تحركها العاطفة و الخرافات والغيبيات المهيمنة ، أكثر مما تقودها عقلية منطقية سليمة ، تقوم على آليات تحليلات و استنتاجات علمية من خضم الواقع القائم وتفاعلاته ونتائجه الحاسمة ، فأنها غالبا ما تميل نحو تصديق ما لا يُصدق ، وتقتنع بما هو خارج منطق العقل من مبالغات وتهويل و تضخيم ، ربما بالدرجة الأولى ، ميلا نحو خداع الذات وتضليلها في اللاوعي ، لكسب راحة ضمير مضطرب أو راحة نفسية متوترة دوما .

ولعل أصدق وأدق دليل على وجود هذه الظاهرة للذهنية العربية المخاتلة والمراوِغة والهاربة من حقيقة الأمر الواقع و المرافقِة تاريخ العرب المعاصر، هو قناعتهم المطلقة إنهم ماخاضوا حربا وإلا انتصروا حتما ، وأن اعترفوا بشكل غير مباشر وعلى مضض أنهم ربما قد ” خسروا معركة ” بين حين و آخر، ولكنهم لم يخسروا حتى ولا حربا واحدة ، بحيث جرت على أساس هذا التصور الجماعي عمليات خوض الحروب بين العرب أنفسهم أو بين جيرانهم ،أو بين العرب وإسرائيل على أنها كانت دوما انتصارا عظيما و مظفرا مبينا للعرب على أعداء الأمة وهزيمة مخزية لهم !..

وقد جاءت عمليات المواجهة الصاروخية الأخيرة بين حركة حماس و إسرائيليين لتجري عملية تصويرها على هذا المنال أيضا ، أي أن حركة حماس قد انتصرت انتصارا إلهيا على إسرائيل بفضل الدعم الإيراني ،و فوق ذلك هناك من أخذ يروّج لمثل هذا ” الانتصار ” بدوافع سياسية أو عقائدية ، بالرغم من وجود أكوام عالية من أثار وانقاض دمار وخراب هائلين في أحياء ومناطق قطاع غزة برمتها !..

بطبيعة الحال سوف لن يخطر على بال هؤلاء السؤال المنطقي و التالي :

ـــ كيف يمكن لطرف محارب انتصر على طرف آخر وهو الذي قدم ضحايا وقتلى بمئات أضعاف مما قدمه الطرف المهزوم الآخر؟ أي ما يقارب ثلاثمائة قتيل وآلاف من الجرحى ، بينهم نخبة من قادة ميدانيين من صفوف أولى ، مقابل بضعة قتلى وجرحى للعدو ، وعلاوة على ذلك ، طبعا دون أن تجري عملية تحرير من الأرض المحتلة رقعة ولو بطول أصبع واحد على الأقل ؟، بل أن ثمة عددا من بنايات سكنية وخدمية قد سويت بالأرض ، مما نتجت عن ذلك عملية تشريد مئات آلاف من المواطنين المسالمين والعزل من سكان غزة ؟..

ولكننا عندما نرجع إلى أصل المشكلة أو الأزمة و المتجسدة في تربيه وتلقين الإنسان العربي أو المسلم ، على أنه منذور كأضحية مجانية ،للتضحية به من أجل نظام حكم عقائدي وايديولوجيات أيضا ، فيصبح كل شيء آنذاك مفهوما و مقبولا ومرضيا ، ولو على حساب تشويه الوقائع وتزوير الحقائق ..

بالمناسبة و ضمن هذا السياق فأن غالبية العرب لا زالوا يعشقون صداما حتى الآن ، و يكادون أن يقدسونه لأنه ضرب إسرائيل ببضعة صواريخ فاشوشية لم تقتل حتى ولا نملة إسرائيلية واحدة !..

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غزة – تل أبيب:

بدأ في الساعات الأولى من يوم الجمعة، سريان وقف النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط جهود للبحث عن ناجين أو جثث لضحايا تحت أنقاض المباني أو الأنفاق المدمرة جراء 11 يوماً من القتال بين الطرفين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس (الجمعة)، ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 243 بعد عمليات انتشال جثث لمفقودين. وقالت الوزارة التابعة لحركة «حماس»، في بيان، إن من بين إجمالي القتلى 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، إضافة إلى 1910 أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة.

وشرعت طواقم إسعاف وعمال إنقاذ منذ صباح الجمعة بمهام البحث عن مفقودين بعد سريان وقف النار مع إسرائيل. وتدفق الفلسطينيون على شوارع غزة، فيما انطلقت التكبيرات من المساجد ابتهاجاً بـ«النصر الذي حققته المقاومة على الاحتلال في معركة سيف القدس»، حسبما أوردت وكالة «رويترز» التي أشارت أيضاً إلى أن سيارات جابت شوارع حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية فجراً رافعة الأعلام الفلسطينية وانطلقت أبواقها في أجواء احتفالية.

وقال مسعفون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم انتشال جثث عدد من القتلى من تحت نفق أرضي تم تدميره في هجمات إسرائيلية في خان يونس بجنوب قطاع غزة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، من جهتها، عن مسعفين وشهود عيان، أنه تم انتشال خمس جثث وعشرة ناجين من تحت أنقاض نفق في خان يونس قصفه الطيران الإسرائيلي خلال المواجهات مع الفصائل الفلسطينية.

وقال نائب رئيس الدفاع المدني في قطاع غزة رائد الدهشان للوكالة الفرنسية إن «الدفاع المدني يعمل مع وزارة الأشغال العامة والبلديات على رفع الركام ونواصل البحث عن مفقودين تحت الأنقاض»، بعد دخول التهدئة حيز التنفيذ. وأضاف: «يتم العمل بصعوبة كبيرة لأننا لا نملك أي معدات ثقيلة للبحث، ولهذا السبب يموت بعض المصابين تحت الأنقاض رغم أنه بالإمكان إنقاذ حياتهم». وتابع: «نعمل أيضاً على إزالة الصواريخ وقذائف الدبابات الإسرائيلية التي لم تنفجر في بعض المناطق». وأوضح رائد الدهشان: «نتلقى بلاغات من بعض المواطنين عن وجود أشخاص تحت ركام المنازل ونحاول بكل إمكاناتنا وأدواتنا الوصول إليهم أحياء. أنقذنا العديد من الأحياء بعضهم أطفال».

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، أنه دمّر أكثر من 100 كيلومتر من الأنفاق في قطاع غزة خلال 11 يوماً من القتال. وأضاف الجيش، في بيان، أنه قُتل نحو 225 من أعضاء حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بينهم 25 من كبار القادة، حسبما أوردت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني. وتابع الجيش أنه دمر أيضاً نحو 70 قاذفة صواريخ، وبنية تحتية ذات صلة، بما في ذلك عشرات المنشآت التي يستخدمها الجناح العسكري لـ«حماس»، 9 منها أبراج شاهقة، بالإضافة إلى عدد من المباني التي تستخدمها الحركة في أعمالها اليومية في إدارة شؤون القطاع، حسبما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

وقالت وزارة الإسكان في غزة، الخميس، إن 16800 وحدة سكنية لحقت بها أضرار، من بينها 1800 وحدة أصبحت غير صالحة للعيش فيها بينما دُمرت ألف وحدة بالكامل ـ نقلا عن صحيفة صوت العراق) ..

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