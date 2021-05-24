الاستخبارات تمسك معملا للغش الصناعي وصهاريج محملة بمنتوج نفطي

أعلنت وكالة الاستخبارات، امس الاثنين، ضبط معمل للغش الصناعي في نينوى و (١٠) صهاريج محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب بمحافظات مختلفة.

وبينت الوكالة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: ان «مفارز وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من ضبط معمل يقوم بعملية الغش الصناعي في محافظة نينوى عن طريق جلب الدهون المستهلكة واضافة لها بعض المحسنات واستخدام عبوات بلاستيكية وجلكانات وبراميل لشركات اجنبية وتعبئة تلك الدهون فيها على انها دهون جديدة وذات مناشى عالمية».

وأضافت ان» مفارزها تمكنت خلال الـ ٧٢ساعة الماضية من ضبط عجلات نوع صهريج عدد (١٠)، وإلقاء القبض على سائقيها محملة بمنتوج نفطي معد للتهريب ضمن قواطع المسؤولية بمختلف المحافظات»، مشيرةً إلى أنه» تم ضبط العجلات اصولياً وما زالت الاجراءات مستمرة تحت إشراف القضاء».

بغداد/ الزوراء:

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