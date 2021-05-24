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المعهد القضائي ينظم محاضرة في القضاء والقانون الدستوري

بغداد / إعلام القضاء

أستضاف المعهد القضائي اليوم الاثنين الموافق 24/ 5 /2021 الاستاذ الدكتور أمين عاطف صليبا أستاذ مادة القانون الدستوري حيث القى محاضرة على طلاب المعهد القضائي في موضوع القضاء والقانون الدستوري.
وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المحاضرة التي اقيمت في المعهد القضائي حاضر فيها الدكتور أمين عاطف صليبا عن القضاء والقانون الدستوري لطلاب المرحلتين الاولى والثانية في المعهد القضائي”.
وأضاف المراسل أن “صليبا اطلع في جولة ميدانية على أروقة وقاعات المعهد القضائي وابدى إعجابه بالمعهد القضائي  والنظام القضائي في العراق”.
الى ذلك قدمت مدير عام المعهد القضائي السيدة فاتن محسن هادي بهذه المناسبة درع المعهد القضائي للدكتور امين عاطف صليبا  تثمينا لحضوره واغناء ثقافة طلاب المعهد بموضوع المحاضرة”.

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