تصنيف جديد .. العراق الـ7عربيا والـ 80 عالمياً بين أكثر الدول فقرا في 2021

متقدماً 30 مركزأً نحو الفقر مقارنة بـ 2020

أفاد تقرير صحفي مختص ، بمجىء العراق في المرتبة الـ80 عالميا والـ7عربيا من بين أكثر الدول فقرا خلال العام 2021 .

مجلة “غلوبال فاينانس” المتخصصة بتصنيف دول العالم ، ذكرت في تقرير لها للعام الجاري 2021 ، ان “العراق احتل المرتبة الـ80 من اصل 194 دولة مدرجة بالجدول من حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي متقدما 30 مركزا نحو الفقر بالمقارنة عن العام 2020 الذي كان يحتل المركز فيه 110”.

المجلة اشارت الى ان “دولة بورندي احتلت المرتبة الأولى بأكثر دول العالم فقرا تليها جنوب السودان ثانيا فيما احتلت الصومال المرتبة الثالثة ومن ثم جاءت جمهورية افريقيا الوسطى رابعا وجاءت مالاوي وجمهورية الكونغو والنيجر وموزمبيق وليبيريا ومدغشقر في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة على الترتيب، فيما تذيلت لوكسمبورغ تسبقها سنغافورة وايرلندا جدول الترتيب”.

وبحسب الجدول ، عربيا فإن الصومال جاءت الأولى بين الدول الأكثر فقرا تليها اريتيريا ثانيا ومن ثم اليمن ثالثا والسودان رابعا وليبيا خامسا والمغرب سادسا والعراق سابعا ، فيما جاءت الأردن ثامنا ولبنان تاسعا ومصر جاءت بالمرتبة العاشرة”.

وأشارت “غلوبال فاينانس” ، الى انه “تم قياس مدى فقر أو ثراء دولة معينة مقارنة ببأخرى على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم”.

وذكرت أنه “من الصعب تحديد سبب واحد للفقر الطويل الأمد فانه يمكن للحكومات الدكتاتورية، والفاسدة تحويل ما يمكن أن يكون أمة غنية جدًا إلى دولة فقيرة وكذلك الحال مع تاريخ الاستعمار الاستغلالي وضعف سيادة القانون والحرب والاضطرابات الاجتماعية والظروف المناخية القاسية “.

وبينت أن “الأسر المحرومة في جميع أنحاء العالم عانت من أسوأ العواقب الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا، قبل أقل من عام”.

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