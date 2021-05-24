رئيس حزب الخضر الكوردستاني : رئيس الحكومة افرح قلوب حماة البيئة

خصص نحو 6 مليارات دينار للمناطق الخضراء في السليمانية

اثنى رئيس حزب الخضر الكوردستاني على اعلان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، تخصيصه نحو 6 مليارات دينار لإدارة وتحسين المناطق الخضراء في محافظة السليمانية ، مشدداً على ان الاعلان افرح قلوب حماة البيئة.

ملكو بازياني ، قال ان زيارة رئيس الحكومة الى مدينة السليمانية ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الاستراتيجية محل تقدير وخطوة مهمة ، خاصة اعلانه تخصيص نحو 6 مليارات دينار لإدارة وتحسين المناطق الخضراء في المدينة ، مشيراً الى ان هذا الإعلان افرح قلوب حماة البيئة .

رئيس حزب الخضر الكوردستاني ، تابع بالقول انه على الرغم من الازمة المالية التي تواجه حكومة إقليم كوردستان ، فإن تخصيص هذا المبلغ في هذا الوقت سيساهم في إعادة انعاش وتنمية المناطق الخضراء في محافظة السليمانية وتوسيع هذه المناطق ومساحات الخضرة في المحافظة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أعلن ، يوم الاحد ، عن تخصيص موازنة خاصة بنحو 6 مليارات دينار لادارة وتحسين عدد من المناطق الخضراء في مدينة السليمانية من بينها متنزه هواري شار(نحو 10 كم شمال غرب مدينة السليمانية) وهو احد اكبر المتنزهات في إقليم كوردستان .

كما تشمل هذه المناطق ، بالإضافة للمتنزه ، شارع الشيخ محمود وشارع طاسلوجة ــ السليمانية.

رئيس الحكومة قال في كلمة له خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سايلو السليمانية ومشروع تسويق قمح مزارعي المحافظة : ” وصلتني مطالب عبر وزارة البلديات لتخصيص ميزانية بمبلغ 5 مليارات و700 مليون دينار، لصيانة وتنظيم حدائق هواري شار وشارع الشيخ محمود وطريق السليمانية – طاسلوجة ” ، مردفاً ” أطمئن أهالي السليمانية الأحبة أننا خصصنا تلك الميزانية”.

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