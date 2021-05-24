كشفت عن أبرز بنود اتفاقها المبرم مع أمانة بغداد بشأن الانتخابات ..المفوضية تعلن لـ”الزوراء”بالتفصيل آلية التقديم لموظفي الاقتراع وتحدد موعد بدء الحملات الانتخابية

الزوراء/ حسين فالح:

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالتفصيل، شروط وآلية التقديم لموظفي الاقتراع للانتخابات المقبلة، وفيما حددت موعد بدء الحملات الانتخابية للمرشحين والكيانات السياسية، كشفت عن ابرز بنود اتفاقها المبرم مع امانة بغداد بشأن الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في حديث لـ”الزوراء”: ان ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات، وبالتحديد في اطار اختيار موظفي الاقتراع، فإن المفوضية وضعت آليتين احداهما خاصة بالمتقدمين لموظفي الدولة كافة والالية الاخرى للمتقدمين من شريحة طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين. مبينة: ان شريحة الموظفين المتقدمين يشترط ان يكون موظفا حاصلا على شهادة لا تقل عن الاعدادية ويمتلك المتقدم بطاقة الناخب الالكترونية، وان يكون من سكنة المحافظة حصرا.واضافت: ان يكون التقديم للموظف على اساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل ضمن الدائرة الانتخابية التابع لها، وان لا يكون المتقدم ممن صدرت بحقهم قرارات عقوبة او حرمان المكافآت من قبل مفوضية الانتخابات. مؤكدة: ان لا يزيد عمر المتقدم عن 2002، وايضا ان يوقع المتقدم على تعهد خطي بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة وغير محكوم بجناية، وليس من ضمن افراد القوات الامنية والعسكرية، وان لا يكون من ممثلي الاحزاب المتنافسة او احد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع، وان لا يكون من اقارب المرشحين من الدرجة الرابعة، وان يكون مستقلا، بالاضافة الى التزامه بقواعد السلوك الانتخابي.واشارت الى: ان آلية التقديم لموظفي الاقتراع ستكون الكترونية من خلال رابط في الموقع الرسمي للمفوضية، ويكون تقديم الطلبات من قبل دوائر الدولة كافة بصورة مباشرة اعتمادا على رقم الناخب في عملية التقديم والذي سيكون نفسه رقم الاستمارة الخاص بالمتقدم، كما سيقوم موظفو الدولة بالتقديم وفق الاستمارة الالكترونية التي ستكون في الموقع الرسمي، حيث لا يتم فتح الاستمارة إلا بعد قراءة الشروط وقواعد السلوك الخاصة بموظفي الاقتراع.واوضحت: ان المتقدم سيقوم بإدخال رقم الناخب في الحقل المخصص بعدها ستظهر كل بياناته بصورة تلقائية في باقي الحقول لملء الاستمارة، وبعد الانتهاء من ملء الاستمارة يقوم المتقدم بطباعة استمارته ووصل التسلم والتوقيع على الاستمارة ومراجعة مركز التسجيل. مؤكدة: ان هناك مكافآت لموظفي الاقتراع.وفيما يخص قرعة ارقام المرشحين والقوائم الانتخابية، قالت الغلاي: ننتظر قرارات مجلس المفوضين بذلك.وبشأن موعد بدء الحملات الانتخابية، اوضحت الغلاي: ان الحملات تبدأ بحسب قانون الانتخابات بعد المصادقة على قوائم المرشحين وتتوقف قبل ٢٤ ساعة من بدء الاقتراع.وحول الاتفاق المبرم بين مفوضية الانتخابات وامانة بغداد بشأن الانتخابات المقبلة، لفتت الغلاي الى: ان الاتفاق هو تعاون مشترك مع امانة بغداد، ومن ضمن بنوده المشاركة في توعية الناخبين وتثقيفهم من خلال وسائلهم الاعلامية المختلفة، وايضا الطريق لتنسيق العمل فيما يخص مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط