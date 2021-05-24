منظمة تطالب بفرض عقوبات دولية على اثيوبيا لارتكاب عمليات ابادة جماعية…

وجرائم حرب باقليم تيغراى

منظمة تطالب بتحويل ملف جرائم الحرب باقليم تيغراى الاثيوبى لمحكمة الجنايات الدولية

القاهرة: بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية الامم المتحدة ومجلس الامن الدولى بادانة اثيوبيا وفرض عقوبات دولية على الحكومة الاثيوبية ورئيس الوزراء الاثيوبى ابى احمد بسبب استمرار عمليات الابادة الجماعية باقليم تيغراى والتطهير العرقى لسكان الاقليم

وقال الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اثيوبيا ارتكبت جرائم حرب باقليم تيغراى من خلال عمليات التطهير العرقى التى يشنها الجيش الاثيوبى لابادة سكان الاقليم وهى جرائم يعاقب عليها القانون الدولى

وانتقدت المنظمة المواقف الدولية حيال عمليات التطهير العرقى التى تشنها اثيوبيا لسكان اقليم تيغراى داعية الى فرض عقوبات دولية على اثيوبيا

وفتح ملف ارتكاب السلطات الاثيوبية لجرائم حرب بالاقليم وتحويل تلك القضية الى محكمة الجنايات الدولية

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