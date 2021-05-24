منظمة فرنسية: 2.2 مليون موصلي بحاجة لمساعدات إنسانية

ترجمة/ حامد احمد

ذكرت منظمةACTED الفرنسية للتعاون التقني والتنمية في تقرير لها أن 2.2 مليون شخص متضرر في محافظة نينوى ما يزالون بحاجة لمساعدة إنسانية.

هذا الرقم يمثل العدد الأعلى من العائدين عقب انتهاء العمليات العسكرية لاسترجاع المحافظة من تنظيم داعش

المحافظة تشهد احتياجات إنسانية متزايدة تمنع عودة المزيد من النازحين لبيوتهم. هناك افتقار للوصول الى خدمات أساسية فضلا عن مشاكل متعلقة بالأمن والسلامة. عدد ضخم من المدارس في المنطقة قد لحقها الدمار او الضرر. اما الطرق فهي في حالة متردية وكذلك المنشآت الطبية تعرضت أيضا للدمار بسبب الحرب.

وتشير منظمة أكتد الفرنسية الى ان تنفيذ مشاريع سريعة تهدف لإعادة اعمار وتأهيل مدارس وطرق ومنشآت طبية، يعد الخطوة الأولى لمساعدة العائدين على استرجاع حياتهم الطبيعية من جديد. وذكرت المنظمة بان عمليات التأهيل هذه تمت بدعم وتنسيق من قبل وزارة الخارجية الفرنسية.

كثير من المدارس في الموصل تعرضت لاضرار جسيمة جراء عمليات التحرير. تعرضت مدرسة أسكي كارافان لاضرار قبل غلقها في عام 2016. وخلال الفترة ما بين كانون الثاني وشباط من العام الحالي قامت منظمة اكتد بإعادة تأهيل المدرسة من خلال تنفيذ الاعمال الأرضية والتجهيز وربط شبكة الاسالة فيها لمدها بالماء الصالح للشرب للطلبة الصغار. وكذلك ربطها بشبكة الكهرباء وتوفير المعدات الصحية من مغاسل ومواد تعقيم. تأهيل هذه المدرسة ساعد في تخفيف الضغوط على المدارس الاخرى المجاورة في المنطقة. وتمت أيضا مراعاة التباعد الاجتماعي في الصفوف للوقاية من مرض كورونا .

مدرسة حاوي اصلان ضمن منطقة حمام العليل، هي من بين مدارس أخرى في محافظة نينوى تعرضت لتدمير خلال الحرب، ومع اجراء عمليات تأهيل مؤقتة للبنى التحتية فيها تمكنت من استضافة تلاميذ واستمرار العملية التربوية فيها.

وساعدت المنظمة الفرنسية في نقل مدرسة كارافان أخرى في القرية الى منطقة اكثر أمانا وظروف صحية أفضل وذلك عبر رفع الأنقاض وتوفير مصدر مياه شرب وتجهيزها بمستلزمات المرافق الصحية والنظافة المطلوبة للوقاية من وباء كورونا. وقبل اجتياح تنظيم داعش الإرهابي للموصل كانت روضة الازاهير تستقبل ما يزيد على 300 طفل سنويا، ولكن بعد سيطرة التنظيم على المدينة تعرضت الروضة للتخريب المتعمد وسوء الاستخدام ومنع الأطفال من الدخول لها حتى بعد إعادة فتحها في العام 2019. ولكن تمت إعادة تأهيلها من كل المستلزمات لتعاود استقبال الأطفال .

مركز الهدى الصحي في الموصل كان خارجا عن الخدمة بشكل كلي منذ العام 2018 وذلك لافتقاره الى الكادر والمعدات الطبية الضرورية، وكانت هناك حاجة عامة لاحياء وإعادة تأهيل المنشأة من جديد. المركز الصحي كان في حاجة ماسة للتجديد وان مختبر المركز للتحليلات كان يفتقر الى المعدات الحيوية مثل معدات الطرد المركزي وأجهزة المجهر والبرادات لحفظ الادوية والعينات .

ونسقت المنظمة مع مديرية كهرباء المدينة لتوفير مولد للمركز الصحي لضمان ديمومة تجهيز الكهرباء اثناء حالات العلاجات الطارئة بسبب انقطاع الكهرباء الدائم هناك. إعادة تأهيل المركز الصحي سيوفر خدمة لما يقارب من ألفي شخص في المنطقة .

شوارع مدينة الموصل تعرضت لاضرار جسيمة اثناء عمليات التحرير وهي بحاجة لاعادة تأهيل لتسهيل استخدامها من قبل الأهالي، من هذه الشوارع هو شارع باب سنجار الرئيس الذي يربط منطقة سكنية حيوية باحياء ومنشآت أخرى مثل مدارس ودور حضانة حيث تعرض الشارع لقصف جوي خلال العام 2015 وتم تدميره بالكامل مع بناه التحتية .

تم تأهيل البنى التحتية للشارع ومد انابيب الصرف الصحي خلاله حيث ساهم ذلك في تقليل حالات نضوح مياه الصرف في البيوت والشارع ومن ثم تعبيده مع تجديد جوانب الطريق وجعله ميسرا لسلوك المارة والعجلات من خلاله. الشارع سهل الان عبور 1400 تلميذ للذهاب الى مدارسهم بسلام. وكذلك سهولة استخدامه من قبل اكثر من سبعة آلاف شخص من السكان المحليين والمناطق المحيطة الذي سهل لهم الحصول على الوقود من محطة الوقود الموجودة على جانب الطريق .

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