استبعاد “ابو مازن” والعيساوي من الانتخابات المقبلة

اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، الاثنين، ان تأجيل الانتخابات امر وارد جدا، مستبعدا وجود اي حراك نيابي لتغيير فقرات قانون الانتخابات خلال الفترة الحالية رغم الاشكالات على العديد من فقراته، وفقا لقوله.

وقال الكروي في حديث ، ان “اغلب القوى النيابية لديها ملاحظات حيال فقرات كثيرة في قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه قبل اشهر معدودة”، مبينا انه “لايوجد اي حراك حتى الان من اجل الدفع الى اعادة النظر بها وتغيرها”.

واضاف الكروي ان “اغلب القوى تدرك بان فتح باب التغير ستؤدي الى تأخير في موعد اجراء الانتخابات القادمة”، لافتا الى انه “لدينا ملاحظات كثيرة حيال بعض فقرات قانون الانتخابات ونعتقد بانها ستؤدي الى اشكالات في الفترة المقبلة”.

وتابع ان “تأجيل الانتخابات امر وارد جدا لأسباب مختلفة لكن الاجواء العامة ذاهبة نحو اجراءها في موعدها في تشرين الاول”.

واوضح الكروي ان “اجواء البلاد والازمات كلها ستدفع القوى السياسية الى المضي بقانون الانتخابات الحالي رغم الملاحظات الكثيرة”.

استبعد النائب أحمد عبدالله الجبوري (ابو مازن) ووكيل جهاز الأمن الوطني فالح العيساوي ‏من الانتخابات المقبلة.

وقال الاعلامي احمد ملا طلال في منشور له على الفيسبوك، ان “احمد الجبوري (ابو مازن) وفالح العيساوي تم استبعادهما من سباق الأنتخابات المبكرة”.

ومن المقرر ان تجري انتخابات مبكرة في شهر تشرين الاول المقبل.

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