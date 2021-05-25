الاهرامات سفن فضائية قادمة من مجرات شمسية جلبت اول كائنات بشرية استوطنت الارض

دراسة تكشف ان الاهرامات سفن فضائية جلبت البشر من مجرات فضائية لاستيطان الارض

دراسة تكشف ان البشر كائنات متحولة هبطت على الارض من مجرات فضائية بالاهرامات

القاهرة: بيان صحفى

طرح الباحث بمنظمة العدل والتنمية للدراسات زيدان القنائى نظرية جديدة حول نشاة الحياة على كوكب الارض داعيا وكالة الفضاء الامريكية ناسا وعلماء الجيولوجيا والانثربولوجيا البشرية بدراسة وتحليل تلك النظرية

وتتخلص النظرية بان الاهرامات المصرية عبارة عن سفن فضائية جلبت اول كائنات بشرية استوطنت كوكب الارض واتت من

مجرات شمسية بعيدة عن الارض كما ان المصريين القدماء اتوا من تلك المجرات واول من استوطنوا الارض وتفرعت منهم كافة السلالات البشرية الموجودة بالارض

وتضيف النظرية الفراعنة جلبوا الحيوانات من كواكب اخرى لتستوطن معهم كوكب الارض وقاموا بعمليات تهجين لتلك الحيوانات والطيور كما ان كل البشرية كائنات متحولة هبطت على الارض وقامت ببناء مستعمرات بشرية بكوكب الارض واتت من مجرات شمسية والمصريين القدماء الفراعنة اسسوا اول مستوطنة بشرية على الارض

وتقول النظرية بان الكائنات التى هبطت على الارض لم تكن بالشكل البشرى الحالى بل اجساد برءوس حيوانات وهو ما تم تصويره بالفعل ببعض المعابد الفرعونية او اجساد حيوانات برؤس بشرية مثل تمثال ابو الهول وتلك الكائنات يبدو انها تطورت على الارض لتتخذ الشكل البشرى وتقوم بعملية الاستئناس البشرى

جدير بالذكر ان وكالة ناسا اكدت وجودد حضارات اخرى بمجرات بعيدة خارج المجموعة الشمسية غير الحضارات البشرية القائمة على الارض

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